Carnaval em Florianópolis terá desfiles, shows, blocos e mais; veja programação

Eventos públicos começam no primeiro fim de semana de fevereiro, com o concurso da Rainha do Carnaval, e se estendem até dia 21. Berbigão do Boca abre as festividades do carnaval em Florianópolis

Diorgenes Pandini/NSC

O Carnaval de Florianópolis volta em 2023 depois de dois anos parado por causa da pandemia. Neste ano, serão 11 dias de festa, que inclui shows nacionais, desfiles e blocos de rua (programação completa abaixo).

Os eventos públicos começam no primeiro fim de semana de fevereiro, com o concurso da Rainha do carnaval, e se estendem até dia 21.

A abertura oficial do Carnaval na Capital, no entanto, ocorre em 10 de fevereiro, com a tradicional Festa Berbigão do Boca, no Largo da Alfândega, região central da cidade.

Confira a programação

05 de fevereiro

Concurso Rainha do Carnaval – com show nacional de Tinga, intérprete da Unidos de Vila Isabel (das 19h à meia-noite) – Passarela Nego Quirido

10 de fevereiro

Abertura oficial do Carnaval – Festa do Berbigão do Boca (12h à meia-noite) – Largo da Alfândega

11 de fevereiro

Bloco Ponte que Pariu (8h às 22h) — Parque da Luz (Centro)

Bloco da Comadre Zuma (19h à meia-noite) — Pedrita Rio Tavares

Bloco Quesh Ketchup (13h às 21h) — Centro

14 de fevereiro

Acadêmicos do Sul da Ilha (19h à meia-noite) — Tapera

15 de fevereiro

Desfila IUM Lagoa (20h) — Praça Bento Silverio, Lagoa da Conceição

16 de fevereiro

Bloco do Baixio (16h às 22h) — Costeira do Pirajubaé

Enterro da Tristeza (14h à meia-noite) — Avenida Hercílio Luz, Centro

17 de fevereiro

Bloco Unidos do Norte da Ilha (19h à meia-noite) — Rua João Becker, Ingleses

Bloco Vento Encanado (18h à meia-noite) — Padre Miguelino, Centro

Bloco da Inclusão (14h às 23h) — Bolsão Trapiche Beira Mar Norte

Bloco Afro Floripa (19h à meia-noite) — Praça XV de Novembro, Centro

Bloco Esculhambloco (16h à meia-noite) — Jurerê Internacional

Carnaval Santo Antônio de Lisboa (18h às 2h) — Santo Antônio de Lisboa

Bloco Marisco da Maria (12h às 2h) — Camelódromo, Centro

Bloco Rios Vem que Tem (12h às 2h) — Avenida Hercílio Luz

Bloco Batuqueiros do Limão (14h às 23h) — Centro e Saco dos Limões

18 de fevereiro

Bloco Vexame (12h às 23h) — Rua João Pinto, Centro

Arena Carnaval Brahma com show nacional de Kevin O Chris (12h às 22h) — Centro

Bloco dos sujos (13h à meia-noite) — Centro

Bloco Balança Mas Não Cai (19h às 24h) — Dario Manoel Cardoso, Ingleses

Desfile das escolas de samba (17h às 5h) — Passarela Nego Quirido

Bloco Pauta que Pariu (9h às 19h) — Escadaria do Rosário

Blocos Unidos do Picola (20h às 2h) — Rio Vermelho

Bloco União da Ilha de SC (20h às 2h) — Cachoeira do Bom Jesus

Vela 1007 (14h às 20h) — Rua Jerônimo Coelho, Centro

Bloco Mixturinha (15h às 23h) — Ingleses

19 de fevereiro

Bloco Bagaço da Laranja (15h às 20h) — Praça Santos Dumont, Centro

Carna Pop (15h às 20h) — Rua João Pinto, Centro

Bloco Papo Amarelo (16h às 23h) — Daniela

Bloco Cacalhada do Limão (15h) às 22h) — Saco dos Limões

Bloco da Maricota (18h à meia-noite) — Santinho

Arena Carnaval Brahma com show nacional de Pixote e Jammil (13h às 22h) — Centro

Carnaval Lagoa Uim (19h às 2h) — Praça Bento Silverio, Lagoa da Conceição

Bloco Onodi (15h à meia-noite) — Campeche

Bloco A Nossa Turma (15h à meia-noite) — Camelódromo, Centro

Engenho de Dentro (20h às 2h) — Sambaqui

Bloco Unidos do Berico (18h à meia-noite) — Rio Vermelho

Bloco Baba Saco (14h às 22h) — Praça do Saco dos Limões

Bloco Hoje é Dia de Jazz Bebê (15h às 20h) — Parque da Luz

Bloco Baderna (15h às 22h) — Centro

Bloco da Zica (15h às 22h) — Avenida Hercílio Luz

20 de fevereiro

Bloco Bicharada (12h às 20h) — Praça Olivio Amorim, Centro

Bloco Sorrio na Ilha (16h às 20h) — Praia Brava

Bloco Os Mareados (16h às 21h) — Armação do Pântano do Sul

Apuração Desfile das Escolas de Samba (15h às 18h) — Passarela Nego Quirido

Concurso Pop Gay com Show Nacional de Pocah (20h às 3h) — Centro

Bloco Caramujo Africano (19h à meia-noite) — Barra da Lagoa

Bloco Xegay (18h às 21h) — Praça Tancredo Neves, Centro

Carnaval Monte Verde (15h às 22h) — Praça do Monte Verde

Carnaval Antonieta (18h à meia-noite) — Centro

21 de fevereiro

Bloco Deca Rafael (16h às 22h) — Campeche

Bloco Não Me Kahlo (15h às 22h) — Hercílio Luz

Bloco Chama no Boca a Boca (14h às 22h) — Centro

