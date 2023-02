Carnaval em Guaratinguetá, Festival de Verão em Campos do Jordão e mais; veja a programação para o fim de semana na região

Eventos acontecem de sexta-feira (3) a domingo (5). O mês de fevereiro chegou e seu primeiro final de semana continua com programações para o público das cidades do Vale do Paraíba e região.

Com o início da folia de carnaval na cidade de Guaratinguetá, Festival de Verão de Campos do Jordão, shows de mágica e mais; o público tem diversas opções de lazer entre sexta-feira (3) e domingo (5).

Campos do Jordão recebe 2ª edição do Festival de Verão com entradas gratuitas; confira a programação

Veja a programação completa:

Festival de Verão em Campos do Jordão

Na Serra da Mantiqueira a dica é o Festival de Verão de Campos do Jordão. Essa é a segunda edição do evento que começou no fim de janeiro e segue até o dia 19 de fevereiro. No sábado (15) tem Heloísa Fernandes às 15h.

Data: sexta-feira (3), sábado (4) e domingo (4)

Local: Auditório Cláudio Santoro

Entrada: gratuita

Abertura do Carnaval em Guaratinguetá

Neste sábado (4) começam as folias de carnaval em Guaratinguetá com o grupo de samba ‘Seresta’. Essa é a abertura da programação, que contará com eventos até a data oficial da festa.

Data: sábado (4)

Local: Recinto de Exposições

Horário: 19h

Entrada: gratuita

Festa Literária Internacional em São Sebastião

No Litoral Norte acontece a terceira edição da FLISS, a Feira Literária Internacional de São Sebastião. São mesas literárias, entrevistas, oficinas e rodas de conversa com o tema ‘Terra, água, ar, vida – é urgente ler o mundo’. A proposta é fazer as pessoas pensarem sobre a vida no planeta e as mudanças climáticas. Haverá programação presencial e pela internet.

Data: sexta-feira (3), sábado (4), domingo (4) e segunda-feira (5)

Horário: das 10h às 22h

Entrada: gratuita

“The Oriental Magic Show” em São José dos Campos

O trio de mágicos do ‘The Oriental Magic Show’ chegam a São José dos Campos misturando mágica e humor para divertir e impressionar o público.

Data: sábado (4)

Local: Teatro Colinas

Horário: 20h

Entrada: R$ 30 (meia-entrada)

