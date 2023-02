carnaval-em-lorena-vai-ter-shows,-desfile-de-escolas-de-samba-e-bloco-do-barbosa;-confira

Tradicional bloco do carnaval de São Luiz do Paraitinga estará na cidade às 20h de terça-feira (21), último dia de folia. Gratuita, a programação conta também com atividades infantis. Lorena confirma carnaval e divulga programação com shows, desfile e Bloco do Barbosa

Divulgação

A Prefeitura de Lorena (SP) confirmou o retorno do carnaval na cidade após dois anos e divulgou a programação da folia, que terá atrações entre os dias 17 e 21 de fevereiro. A principal atração será o Bloco do Barbosa, tradicional na folia luizense.

Entra as principais atividades que serão realizadas estão shows, desfile de escolas de samba e o Bloco do Barbosa, que se apresentará no último dia (confira a programação completa abaixo).

As atrações são gratuitas e acontecerão principalmente na praça Arnolfo de Azevedo, que fica no centro, entre os períodos da tarde e da noite.

Segundo a secretaria de turismo, a folia terá a presença de barracas de alimentação e foodtrucks, além de equipes de reforço das áreas de segurança, saúde e trânsito.

Banda Phaser se apresentará em Lorena (SP) no carnaval

Divulgação

Programação completa

17/02 (sexta-feira):

Abertura oficial, concurso de fantasias e marchinhas:

horário: 19h

local: mercado municipal

18/02 (sábado):

Matinê (som com DJ):

horário: 15h

local: praça Arnolfo de Azevedo

Show da Banda Phaser:

horário: 17h

local: praça Arnolfo de Azevedo

Apresentação da escola de samba Gaviões da Vila:

horário: 19h

local: praça Arnolfo de Azevedo

Apresentação da escola de samba Acadêmicos:

horário: 20h30

local: praça Arnolfo de Azevedo

19/02 (domingo):

Matinê (som com DJ):

horário: 15h

local: praça Arnolfo de Azevedo

Show da Banda Phaser:

horário: 17h

local: praça Arnolfo de Azevedo

Bloco 100%:

horário: 19h30

local: praça Arnolfo de Azevedo

Apresentação da escola de samba Império do Vinagre:

horário: 20h30

local: praça Arnolfo de Azevedo

20/02 (segunda-feira):

Matinê (som com DJ):

horário: 15h

local: praça Arnolfo de Azevedo

Show da Banda Phaser:

horário: 17h

local: praça Arnolfo de Azevedo

Apresentação da escola de samba Unidos de Nova Lorena:

horário: 20h

local: praça Arnolfo de Azevedo

Apresentação da escola de samba Estrela Dalva:

horário: 20h30

local: praça Arnolfo de Azevedo

21/02 (terça-feira):

Matinê (som com DJ):

horário: 15h

local: praça Arnolfo de Azevedo

Show da Banda Phaser:

horário: 17h

local: praça Arnolfo de Azevedo

Bloco do Junqueira:

horário: 19h

local: praça Arnolfo de Azevedo

Bloco do Barbosa:

horário: 20h

local: praça Arnolfo de Azevedo

