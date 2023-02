Carnaval em Macaé foi do axé às batidas eletrônicas no fim de semana

Programação na cidade segue até esta terça-feira (21). Carnaval 2023 em Macaé embalou o público com diferentes ritmos

Andreia Freitas/g1

carA programação do Carnaval de Macaé, no Norte Fluminense, segue a todo vapor até terça-feira (21). A folia mistura ritmos levando animação para vários públicos em diversos locais da cidade.

No domingo (19), kynnies williams, ex The Voice Brasil, foi do axé ao samba.

“Cantar na minha cidade e receber o carinho depois de dois anos de pandemia, não tem energia maior”, disse Kynnie Williams, ex The Voice Brasil, muito animada com a receptividade.

Engana-se quem acha que o Carnaval só tem axé. O sertanejo entrou em ação para embalar os foliões. O cantor Bira Bello também entrou na diversidade de ritmos e animou o público, que acompanhou tudo debaixo de sol forte.

“Fiquei muito feliz com o convite. É maravilhoso dar espaço para os artistas locais na festa mais popular do Brasil e ainda mais na minha terra Natal”, relatou Bira em clima de agradecimento.

Se teve um ritmo que também ganhou espaço no carnaval foi o de música eletrônica, uma experiência que deu certo e que agradou os amantes do hits. E nem precisa saber sambar para curtir o carnaval. Para os foliões é só se mexer de um lado para o outro. Para o aposentado Rildo Couto estar ali com a mulher já era felicidade.

“Adoro festa e com minha esposa sem dúvida, sempre o melhor”, disse.

Já Amanda Pascoal veio de muito longe para curtir o carnaval em Macaé.

“Troquei Pantanal por Macaé e não me arrependi”, explicou Amanda, toda animada.

Há quem aprovou também essa mistura de ritmos como o dentista Neuman Albuquerque.

“Sem explicações, o carnaval 2023 é o carnaval pra todos, gostos e idades”, relatou Newman.

Confira a programação desta segunda. O g1 aguarda da Prefeitura a programação atualizada desta terça (21).

Dia 20

Cavaleiros:

11h às 14h Samara Jardim

15h às 17h – Banda Hits

17:30 às 19h – DJ Marvin

19h às 23h – Bloco Benê

Barra:

17h às 19 – DJ Alex Ferreira

19h às 23h – Felipe Braga

Glicério:

16h às 18h – Netinho Carvalho

18h – DJ Tanos

Imbetiba:

12h às 14h – Kynnie

15h às 17h – Pingo Balacobaco

17h às 19h – DJ Tassio Duarte

19h às 23h – Bira Bello

