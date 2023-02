Carnaval em Natal: confira atrações e programação completa dos polos

Folia começa na quinta-feira (16) e tem shows nos polos de Ponta Negra, Petrópolis, Centro Histórico, Nazaré, Redinha, Nossa Senhora da Apresentação, Rocas, Praia do Meio e Ribeira. Maestro Forró é uma das atrações da abertura oficual do carnaval de Natal

O carnaval de Natal 2023 será aberto oficialmente nesta quinta-feira (16), com o tradicional Baile de Máscaras, no Largo do Atheneu, no bairro de Petrópolis. As atrações da primeira noite são Frevo do Xico, Khrystal e Juliana Linhares e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério e Maestro Forró, a partir das 19h.

Este ano, os foliões natalenses e turistas terão polos em Ponta Negra, Petrópolis, Centro Histórico, Nazaré, Redinha, Nossa Senhora da Apresentação, Rocas, Praia do Meio e Ribeira, além de blocos em diversos bairros da cidade.

O carnaval de Natal tem atrações nacionais como Geraldo Azevedo, Fundo de Quintal, Monobloco, Attoxxa, Sergynho Pimenta, Ricardo Chaves, Academia da Berlinda, Michele Andrade, Aduílio Mendes, Felipe Cordeiro e Johnny Hooker. As bandas Cavaleiros do Forró, Grafith, Circuito Musical, Pagode do Coxa, Luisa e Os Alquimistas e Ribeira Boêmia também estão na programação, além de nomes locais de destaque como Khrystal, Valéria Oliveira, Samara Alves, Pedro Luccas, Isaque Galvão e Yrahn Barreto.

Confira a programação completa:

Polo Petrópolis – Largo do Atheneu

Quinta-feira (16)

19h30 – Frevo do Xico

21h – Khrystal e Juliana Linhares

23h – Orquestra Popular Bomba do Hemetério e Maestro Forró

Sexta-feira (17)

19h – Perfume de Gardênia

21h – Martins

22h30 – Orquestra das Marchinhas

Sábado (18)

19h30 – Banda do Submarino Amarelo

21h – Yrahn Barreto

22h30 – Academia da Berlinda

Domingo (19)

19h – Priscilla Freire

21h – Isaque Galvão

22h30 – Rodolfo Amaral

Segunda-feira (20)

17h30 – Fobica Kids (Praça das Flores)

19h30 – Frevo do Xico

20h – Fobica do Jubila

22h – Luisa e Os Alquimistas

Terça-feira (21)

16h – Alobened (Praça das Flores)

17h – Jaina Elne

19h30 – Khrystal

21h30 – Marília Marques

Polo Ponta Negra – Palco Praça do Gringos

Sexta-feira (17)

19h – Orquestra Terra do Sol convida Banda do Giba

21h – Sueldo Soaress

22h30 – Fundo de Quintal

Sábado (18)

19h – Yrahn Barreto

20h30 – Samara Alves

22h30 – Geraldo Azevedo

Domingo (19)

18h15 – Orquestra Greiosa

19h45 – Banda Attoxxa

21h – Khrystal

23h – Sergyinho Pimenta

Segunda-feira (20)

18h30 – Ivando Monte

20h30 – Luizinho Nobre

22h30 – Ricardo Chaves

Terça-feira (21)

18h30 – Rosa de Pedra

20h – Dusouto

21h30 – Pedro Luccas

23h – Monobloco

Polo Centro Histórico – Palco Praça Sete de Setembro

Sexta-feira (17)

16h – Cortejo do Nação Zamberacatu e Folia de Rua

19h30 – Afoxé Oxum Panda

21h30 – Dodora Cardoso

Sábado (18)

18h – Bloco Transfolia – Vic Kabulosa

19h – Ale Du Black

19h30 – Bixarte

20h30 – Potyguara Bardo

22h – Almério e Banda

Domingo (19)

16h30 – Ju Santos

18h – DJ La Promo (Desfile das Kengas)

20h30 – Johnny Hooker

Segunda-feira (20)

17h – Dusouto

18h30 – CarnaRap – APNS Del, Cafuso da Baixada, Pretta Soul, Luaz

21h30 – Felipe Cordeiro e Orquestra Greiosa

Terça-feira (21)

17h – Orquestra de Frevo Esquenta Mulher – Maestro Luiz Carlos (Galo dos Perturbados)

19h30 – Jaina Elne

21h30 – Larissa Costa

Polo Centro Histórico – Palco Espaço Cultural Ruy Pereira

Sexta-feira (17)

17h30 – Junior Groovador

19h30 – Banda Detroit

Sábado (18)

17h30 – Banda Soanata

19h30 – Deusa do Forró

Domingo (19)

17h30 – Cida Lobo

19h30 – Skarimbó

Segunda-feira (20)

17h30 – Choro do Caçuá

19h30 – Papel Gomes

Terça-feira (21)

17h30 – Clara Menezes

19h30 – Dodora Cardoso

Polo Centro Histórico – Palco Beco da Lama

Sexta-feira (17)

17h – Cocada de Iá Iá (Bloco Junteiro de Afoxé)

18h30 – Rousi Flor de Caeté

20h – Carnarosas

21h30 – Rafael Almeida

Sábado (18)

17h – JXVXNS

19h – Psychoticapes

20h – TV Kills, Vagalumes do Mar, Besta Fera, Golpe Fatal e Chancho

Domingo (19)

17h – Pajux – Acorda Clubber

19h – Ucria

Segunda-feira (20)

17h30 – Juliana G

19h – Bob Marlon

21h – Sami Tarik

Terça-feira (21)

17h – Máquinas no Ar

18h30 – Banda Legacy

20h – Esso

21h30 – Neguedmundo

Polo Oeste – Palco Nazaré

Sábado (18)

14h30 – Milionários convida Alobened

16h30 – Circuito Musical

18h – Douglas Pegador

20h – Gabriel de Pádua

21h – Luizinho Nobre

Domingo (19)

16h – Bira Santos

18h – Sergynho Pimenta

20h – Banda Nagibe

22h – Edyr Vaqueiro

Segunda-feira (20)

16h – Placillio Diniz

18h – Tonny Farra

20h – Banda Grafith

22h – Pagode do Coxa

Polo Redinha – Palco Buiú

Sexta-feira (17)

20h – Zé Hilton Frevo Sanfonado

22h – Cavaleiros do Forró

0h – Michele Andrade

Sábado (18)

21h – Chicabaiana

0h – Tonny Farra

Domingo (19)

20h – Banda Soanata

22h – Jarbas do Acordeon

0h – Ferro na Boneca

Segunda-feira (20)

20h – Banda Lavine

22h – JN Explode

0h – Banda Grafith

Terça-feira (21)

19h – Aduílio Mendes

22h – Pedro e Erick

0h – Douglas Pegador

Polo Redinha – Palco Praça do Cruzeiro

Sexta-feira (17)

19h – Orquestra Terra do Sol

21h – Dudu Galvão

23h – Rildo Lima

Sábado (18)

19h – Orquestra do Leozinho

21h – Cida Lobo

23h – Regional Choro da Terra

Domingo (19)

19h – Orquestra de Frevo Tropicana

21h – Clube do Samba

23h – Kanelinha

Segunda-feira (20)

19h – Orquestra de Frevo do Agreste

21h – Nara Costa

23h – Pablo Jones

Terça-feira (21)

19h – Orquestra de Frevo do Véi Tunga

21h – Canguleiros

23h – Dom Cardoso e Seus Metais

Quarta-feira (22)

8h – João Mendonça

9h30 – Perfume de Gardênia

11h – Baiacu na Vara

13h – Frevo do Xico

14h30 – Luizinho Nobre

16h – Circuito Musical

17h30 – Bira Santos

Palco Nossa Senhora da Apresentação

Sábado (18)

18h – Karuzo

20h – Chicabana

22h – Rafinha Rapaziada

Domingo (19)

18h – Fabinho Fernandes

20h – Perfume de Gardênia

22h – Banda Nagibe

Segunda-feira (20)

18h – Banda Feras

20h – Felipe Chegado

22h – Gabriel de Pádua

Terça-feira (21)

18h – Jeff Costa

20h – Lucas Lemos

22h – Ferro na Boneca

Polo Rocas

Sexta-feira (17)

19h – Mestre Zorro (Concentração Bloco As Guerreiras)

22h30 – Fobica do Jubila

Sábado (18)

19h – Forró dos 3

20h30 – Andiara Freitas

22h30 – Valéria Oliveira

Domingo (19)

19h – Guga Playboy

20h30 – Ribeira Boêmia

22h30 – Soanata

Segunda-feira (20)

19h – Edyr Vaqueiro

20h30 – Batuque de Um Povo

22h30 – Batukedô

Terça-feira (21)

19h – Guilherme Ferri

20h30 – Frevo do Xico (Bloco Carcará)

22h30 – Pagode do Coxa

Circuito Praia – Praia do Forte/Praia do Meio

Domingo (19)

14h30 – Milionários convida Alobened

16h – Lucas Pavani

Segunda-feira (20)

16h30 – Banda Dubê

Polo Ribeira – Escolas de Samba

Sexta-feira (24)

18h – Desfile das Tribos de Índios

19h – Desfile do Grupo de Acesso (Em Cima da Hora)

20h – Desfile do Grupo B (Confiança no Samba, Império do Vale, Grande Rio do Norte, Imperatriz Alecrinense e Asas de Ouro)

Sábado (25)

18h – Cortejo Tribo de Índios (Gaviões Amarelo, Apache, Mobrauno Mapabu, Tabajara e Tupi Guarani)

20h – Desfile do Grupo A (Batuque Ancestral, Acadêmicos do Morro, Malandros do Samba, Balanço do Morro e Águia Dourada)

Mata