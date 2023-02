Carnaval em São Luiz do Paraitinga: programação da principal folia do Vale do Paraíba conta com volta dos blocos do Juca Teles e Barbosa

Programação tem início na sexta-feira (17) e se estende até a terça (21). Bloco da Maricota agita domingo de carnaval em São Luiz do Paraitinga, SP

Depois de ser cancelado por dois anos consecutivos por causa da Covid-19, o tradicional carnaval de marchinhas de São Luiz do Paraitinga (SP) está confirmado em 2023.

Considerada a principal folia da região do Vale do Paraíba, a programação conta com o retorno do desfile dos blocos mais famosos, como Juca Teles e Barbosa.

Apesar da folia começar na sexta-feira (17), o desfile do Bloco do Juca Teles abre oficialmente a folia às 12h de sábado (18). Atração que arrasta milhares de foliões, o bloco do motorista Barbosa vai às ruas na segunda-feira (20).

Confira abaixo a programação completa:

Sexta-feira (17)

20h: show da banda Quimera

21h: Bloco do Lençol

22h: Bloco Rei Canário

23h: Bloco do Lobisomem

00h: show da banda Arriba Paraitinga

Sábado (18)

10h: show da Grande Banda do Sertão

12h: bloco Juca Teles

13h: show da banda Quar ‘de Mata

15h: Bloco Maria Gasolina

16h: Bloco da Saúde

17h: show da banda Los Cunhados

19h: Bloco Bicho de Pé

20h: show de Baroni e Loukomotiva Kabereka

22h: Bloco do Etesão

23h: Bloco da Coruja

00h: show da banda Estrambelhados

Domingo (19)

10h às 13h: evento “Pequeno Folião”

14h: Bloco Bebebum

15h: show do Lume de Paraitinga

17h: Bloco da Maricota

18h: Bloco Misto Quente

19h: Bloco do Saci

20h: show da banda Confrete

22h: Bloco Pé na Cova

23h : Bloco Balacobaco

00h: show do grupo Paranga

Segunda-feira (20)

10h às 13h: evento “Pequeno Folião”

14h: Bloco do Barbosa

15h: show da banda do Barbosa

17h: Bloco Pai do Troço

18h: Bloco do Caipira

19h: Bloco Cruis Credo

20h: show da banda Sincopado

22h: bloco do Caetê

23h: bloco Encuca a Cuca

00h: show de Tânia Moradei e Banda

Terça-feira (21)

10h às 13h: evento “Pequeno Folião”

14h: Bloco da Pipoca

15h: show do grupo Meninos da Vó

17h: Bloco do Beijo

18h: Bloco Espanta Vaca

19h: Bloco Casarão

20h: show da banda A Louca Marcha do Luizinho

22h: Bloco Pé na Cova

23h: Bloco Bico do Corvo

00h: show da banda Despirocadas

Juca Teles dá a largada no carnaval e arrasta foliões em São Luiz do Paraitinga em 2020.

Valores do estacionamento rotativo:

carros de passeio: R$ 50

motos e bicicletas motorizadas: R$ 15

vans: R$ 150

micro-ônibus: R$ 250

ônibus: R$ 350

Foliões aproveitam primeiro dia de carnaval em São Luiz do Paraitinga em 2020.

Taxa ambiental:

motos e bicicletas motorizadas: R$ 10

carros de passeio: R$ 25

veículos utilitários (caminhonetes, furgões): R$ 25

vans: R$ 50

caminhões e micro-ônibus: R$ 75

ônibus: R$ 100

Multidão curte o carnaval ensolarado de São Luiz do Paraitinga (SP). retratos*

Cancelamento em 2021 e 2022

Tanto em 2021 quanto em 2022, o tradicional carnaval de São Luiz do Paraitinga (SP) foi cancelado por conta da pandemia da covid-19.

Nas ocasiões, a prefeitura explicou que o momento ainda era de atenção, cautela e responsabilidade. Como alternativa, a gestão preparou uma programação online.

Expectativa

A administração municipal não fala em números, mas tem a expectativa de que o público supere neste ano o de 2020, última edição antes da paralisação. A saudade da folia por parte dos turistas pode fazer com que a cidade receba ainda mais visitantes.

Nos últimos anos, segundo a gestão, São Luiz recebeu uma média de cerca de 100 mil pessoas.

Juca Teles dá a largada no carnaval e arrasta foliões em São Luiz do Paraitinga

