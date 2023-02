Carnaval em SC tem retiro com ioga e tranquilidade em hotéis no meio rural; veja opções para curtir no estado

Também é possível celebrar a festa com outros ritmos, como eletrônico e rock. Hotel Fazenda em Lages

Santur/Divulgação

Nem só de samba e agito vive o carnaval em Santa Catarina. Quem quer fugir do alvoroço no estado, pode procurar um retiro de ioga ou hotéis e pousadas no meio rural, além de trilhas. Também há alternativa para quem quer festa, mas em outros ritmos, como o eletrônico ou rock. Mas o estado não deixa de oferecer os tradicionais blocos de rua.

Confira abaixo as diferentes maneiras de curtir o feriadão em Santa Catarina.

Para quem busca tranquilidade

Em Florianópolis, uma escola de ioga pensou em retiro justamente para esta época do ano. “Eu procuro também a minha alegria, a minha folia aqui, de uma forma diferente. Retirando-me da bagunça, desse brilho todo que tem lá fora, para tentar encontrar essa alegria, esse brilho, aqui dentro”, afirmou a psicóloga Graziela Judith Bonatti, participante do refúgio.

Há 11 anos que o espaço oferece esse retiro durante o carnaval. A programação é intensa e as atividades começam cedo, às 7h.

O professor de ioga Pedro Pessoa explicou. “Com meditação. Daí temos o café da manhã, pranaiamas, posturas. Depois, eles têm um período livre. Aí todo mundo descansa. Às 22h, é silêncio e nós retornamos no próximo dia de manhã”.

Além dos brasileiros, o retiro atrai muito estrangeiros, segundo o professor. “Pessoas da Argentina, pessoas do Uruguai, da Alemanha, pessoas da França, da Itália. Vem pessoas da Rússia, vem pessoas de todos os lados”.

Dominique Blanco veio do Peru e vai ficar 15 dias em Florianópolis. Quando ela disse para os amigos que passaria o carnaval no Brasil, eles acharam que ela iria para o Rio de Janeiro. “Provavelmente não [entendem], mas enfim. Cada um busca a sua própria felicidade e, para a gente, essa é a nossa felicidade”.

Hóspedes passeiam de bicicleta em hotel fazenda em Santa Catarina

Lívia Andrade/NSC TV

Hotéis e pousadas que ficam no meio rural também estão entre os destinos procurados por quem deseja passar o carnaval longe da folia em Santa Catarina.

Rogério Silveira, que é proprietário de um hotel na Serra catarinense e disse que há procura nesta época. “Tem muita gente que busca tranquilidade. Que foge daquela agitação da praia, e elas [pessoas] encontram aqui, principalmente aqui nos campos de altitude, aqui na Serra catarinense, um local diferente, que possa oferecer uma vivência de dia de campo”.

Escolhendo a opção rural, o visitante pode tomar café com o leite tirado na hora da vaca e passear a cavalo.

Há também quem procure trilhas. Em Pomerode, no Vale do Itajaí, há uma que fica a 12 quilômetros do Centro, em uma propriedade particular.

Adultos pagam uma taxa de R$ 20 e crianças, entre R$ 8 e R$ 12, dependendo da idade. O valor é usado para a preservação do local.

Durante o trajeto, tem balanço e slackline. A trilha dura cerca de 20 minutos e termina em uma área com cachoeiras e água gelada.

Ritmos diferentes

Para muita gente, o carnaval não ocorre ao som de samba ou das tradicionais marchinhas. Os ritmos são outros.

Um clube de música eletrônica em Camboriú, no Litoral Norte, já foi eleito o melhor do mundo por cinco vezes. Para a casa, esse estilo musical combina muito com os dias de folia.

“Tem tudo a ver, especialmente, aqui no Sul, Santa Catarina é conhecida como núcleo de música eletrônica no Brasil”, declarou o produtor artístico Juba Jacomino.

Casa de música eletrônica em Camboriú

Adriel Douglas/Divulgação

“É um público que tem um ticket de consumo alto, ele paga um valor considerável para estar numa festa dessa e, consequentemente, tem recurso para passar um dia antes ou dois dias após para permanecer na cidade, aproveitando o que a cidade tem a oferecer”, afirmou o secretário-adjunto de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Balneário Camboriú, cidade vizinha, Thiago Velasques.

Quem gosta de rock, também pode aproveitar o carnaval neste ritmo. Em Chapecó, no Oeste, dois bares da cidade vão apostar nesse público.

“Nós decidimos unir as duas casas para poder trazer isso para o público, que é um público que gosta muito de rock and roll, também, e acaba ficando sem alternativa, às vezes, para curtir o que realmente gosta”, afirmou o organizador Diogo Pavin Bohner.

Quatro bandas vão se apresentar durante o carnaval. “A gente vai dar de tudo aí nesse carnaval para animar a galera e para fazer uma sonzeira que, com certeza, vai ter tudo a ver com esse ‘carnarock'”, disse Tio Dani, vocalista de uma das bandas.

Blocos de carnaval

Neste período festivo, Santa Catarina também tem tradição, com os bloco de rua. Em Florianópolis, a cultura do bloco é tão marcante que o carnaval só começa – de fato – depois que dois deles desfilam.

O primeiro é o Berbigão do Boca que sai pela rua com uma semana de antecedência. O bloco existe desde 1993. Oito amigos tiveram a ideia, entre eles o Boca.

O berbigão ganhou destaque por ser um prato típico da cidade. Por isso o nome Berbigão do Boca.

Público acompanha apresentação no palco no Berbigão do Boca, em Florianópolis

Willian Sabino/NSC TV

O outro bloco muito tradicional é o Enterro da Tristeza. Ele existe há quase 60 anos – faz o coveiro, enterra as energias negativas, para que o carnaval seja só de alegria.

No sábado (18) de carnaval, o Centro da cidade se torna palco para o bloco dos Sujos e para vários outros. Os foliões lotam as ruas e fazem uma grande festa a céu aberto.

O bloco nasceu em 1977 e só cresceu até então. A ideia inicial era que homens se vestissem com peças femininas e mulheres com roupas masculinas, mas, com o passar do tempo, o que ficou combinado mesmo é deixar a criatividade fluir e cada um vir do jeito que se sentir melhor.

Foliões curtem o carnaval no Bloco dos Sujos, em Florianópolis, em 2020

Diorgenes Pandini/NSC Total

A historiadora Cristiana de Azevedo Tramonte argumentou que os blocos são muito mais do que grandes festas na rua.

“Nós podemos dizer que o carnaval de bloco de rua é uma das formas mais democráticas que existem. Reforçam a comunidade, a identidade de um certo grupo ou de uma comunidade. A importância é ocupar o espaço das ruas de forma alegre, crítica”, declarou.

valipomponi