Carnaval impulsiona em até 30% vendas de bares e restaurantes de Barão Geraldo, em Campinas

Alta foi em relação aos meses anteriores à folia, aponta balanço divulgado pela prefeitura. Comerciantes celebram momento. Carnaval impulsiona vendas de comerciantes de Barão Geraldo, em Campinas

Donos de bares e restaurantes no distrito de Barão Geraldo, em Campinas (SP), observaram um aumento de até 30% nas vendas com a chegada do carnaval. O comparativo, divulgado pela prefeitura da metrópole, é em relação aos meses anteriores às folias, que ficaram suspensas nos dois últimos anos por causa da pandemia da Covid-19.

Dono de um desses comércios, Rodrigo Berdí celebrou o momento e se mostrou otimista com a possibilidade de melhorar ainda mais.

“Está muito bom, e esperamos que melhore, que tenha carnaval toda semana. Sendo a alegria da população, é a alegria dos comerciantes também. Tem para todo mundo. Todo mundo pode crescer e aproveitar a oportunidade.”

O proprietário destaca que planejou toda a decoração do local de forma antecipada e, além disso, contou com a sorte, já que o estabelecimento fica exatamente onde ocorre a dispersão dos blocos.

“A gente se preparou para isso. E estar aqui [localização] é um fator sorte e também logístico importante. A questão é absorver, agregar, aceitar todos de forma geral.”

Comerciantes de Barão Geraldo, em Campinas, registram alta nas vendas durante o carnaval

Reprodução/EPTV

Trabalhar e curtir

Para dar conta do aumento nas vendas, Berdí contratou cerca de dez temporários. Um deles é a Maria Stephani Reis, que celebrou a oportunidade de trabalhar e também curtir a festança.

“Está sendo bem interessante para mim, porque é uma oportunidade de emprego, é bom ter uma graninha, saio daqui e ainda dá para ir para o bloquinho depois, então é bem interessante, está sendo uma experiência muito legal”, comemora.

Maria Stephani Reis foi contratada como temporária para trabalhar em comércio de Barão Geraldo durante o carnaval

Reprodução/EPTV

