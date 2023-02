Carnaval inicia neste sábado (18) em Roraima; confira opções

O g1 listou opções para quem quer cair na folia em Boa Vista e no interior. Festa de rua inicia neste sábado (18)

PMBV/Divulgação

A festa de carnaval inicia neste sábado (18) em Roraima. O g1 listou opções para quem quer cair na folia. (veja programação abaixo)

Em Boa Vista, os foliões podem escolher entre nove opções de blocos espalhados por cinco pontos da cidade. Além disso, há festas de carnaval fora do circuito.

No interior do estado, em Caracaraí, o tradicional carnaval de rua “Carafolia” volta a acontecer. A programação inclui shows de atrações nacionais.

Confira a programação:

Blocos de rua em Boa Vista

Ville Roy – Bloco Canaimé (Banda Elos); Bloco Gigantes da Folia (Banda Resenha do Samba); Paçoca da Cúpula, 20h (Banda Ousadia na Pegada);

Praça do Nova Cidade – Bloco dos Papudinhos (John Mayson e Banda); Atração musical Reinaldo e Danilo

Praça Cabos e Soldados – Bloco do Transplantado, 18h; (Renato Poeske e Banda) Bloco Mamãe Eu Quero Brincar (Anne Louise Sanfoneira);

Praça Maria da Penha – Bloquinho da Ousadia (Banda Ousadia na Pegada); Atração musical: Banda Confete e Serpentina;

Palco Aderval da Rocha – Bloco Folia Caipira (Regina Lima e Banda); Bloco do Mujica, 20h (Banda Bodó Valorizado).

Festas privadas

Me Ame ou Me Deixe (Naipe) – Mestre Cervejeiro, às 22h. Atrações: Renato Poeske, Remela de Gato e DJ PV. Ingresso: R$ 20.

Farofa da Vovozinha – Bão Café, às 16h. Atração: DJ RJ do MD. Ingresso: R$ 120.

Bloquinho do Sant’ana – Santana Hall Music, às 23h. Atrações: Climatizando e Rabo de Vaca. Ingresso: R$ 20.

Paçoca da Cúpula (after) – Ville Garden, às 23h. Atrações: DJ Lua, Matheus Forte, DJ Goes. Ingressos: R$ 60.

Bloquinho do Flutuaí – Flutuante Flutuaí, às 22h30. Atrações: DJ Bié, Fuzueira Beat e Luciano Santana. Ingresso: R$ 120.

Carnapremium – Choperia Premium, às 21h. Atrações: Bloquinho DK Classe A. Ingresso: gratuito.

Carnaval de rua em Caracaraí

17h – Arrastão com trio elétrico até a Avenida Doutor Zanny – Ditânia

20h – Concurso do Rei e Rainha do Carafolia

21h – Jamille Ferreira

22h30 – Neto Fernandes

00h – DJ Estrela

00h30 – Érika Silva – Atração Nacional

02h30 – DJ Estrela

03h – Meu Xodó – Atração de Manaus

