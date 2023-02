Carnaval no Circuito das Águas atrai cerca de 200 mil foliões e ocupação de hotéis chega a 100%

Amparo e outras quatro cidades esperam cerca de 200 mil pessoas durante os quatro dias de folia. Carnaval do Circuito das Águas: festa atrai centenas de foliões e lota hotéis

Após dois anos sem festas devido à pandemia da Covid-19, o feriadão de carnaval voltou a ser uma opçaõ de folia e descanso para quem procura destinos no Circuito das Águas Paulista. As cidades registraram movimentação de cerca de 200 mil foliões e hotéis lotados.

A procura de turistas foi grande nos hotéis de Amparo (SP), Socorro (SP), Serra Negra (SP), Águas de Lindóia (SP) e Lindóia (SP).

Foliões aproveitam carnaval no Circuito das Águas

Ocupação por cidade nos 4 dias de carnaval

Um levantamento realizado pela EPTV, afiliada da TV Globo, mostra a ocupação nas hospedagens e a estimativa de público nas principais cidades. Confira abaixo.

Águas de Lindóia: 90% dos leitos ocupados com estimativa de 30 a 40 mil pessoas.

Amparo: 90% dos leitos ocupados com estimativa de 100 mil pessoas.

Lindóia: 90% dos leitos ocupados com estimativa de 5 mil pessoas por noite.

Serra Negra: 95% dos leitos ocupados com estimativa de 30 mil pessoas.

Socorro: 100% dos leitos ocupados com estimativa de milhares de pessoas por noite.

Hotel em Águas de Lindóia tem ocupação máxima no carnaval

Mais turistas do interior

Gerente de um hotel de Águas de Lindóia, Eduardo Hellow percebeu mudança no perfil dos turistas nesta época do ano. Mais visitantes do interior do que do litoral paulista.

“Antigamente, era mais Santos, São Paulo. Hoje, pessoal da região, interior também, Campinas, Limeira, Piracicaba, Ribeirão Preto”, explicou.

Hotel no Circuito das Águas, na região de Campinas

