Carnaval: Operação Lei Seca autua 81 pessoas e prende 23 por embriaguez ao volante na Grande Natal

Fiscalização da Operação Lei Seca durante o carnaval em Natal

Militares da Operação Lei Seca a autuaram 81condutores por misturar álcool e direção entre a última sexta-feira (17) e esta terça-feira (21) de carnaval, na região metropolitana de Natal. 23 foram presos em flagrante por embriaguez ao volante.

O balanço sobre a fiscalização no carnaval foi divulgado no início da manhã desta quarta-feira (22).

Os motoristas presos em flagrante foram detidos após os testes de alcoolemia terem apontado valores superiores a 0.33mg/l, o que configura crime.

Ainda no período de carnaval, um foragido da justiça pelo crime de roubo foi recapturado e encaminhado ao sistema prisional.

Nenhum óbito decorrente de acidente de trânsito ocasionado por condutor alcoolizado foi registrado em Natal.

Segundo o Comando de Policiamento Rodoviário Estadual, um planejamento especial foi montado pela seção Lei Seca para funcionar toda esta quarta-feira (22) de cinzas, a fim de garantir a segurança dos usuários na volta para casa.

