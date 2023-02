Carnaval para crianças na região de Campinas: bloquinhos, pintura de rosto e oficinas são atrações; veja programação

Locais oferecem música, bandinha e outras atrações para cair na folia com a criançada. Criança brinca com spray de espuma no carnaval do bloco Zé Coquinho de Campinas

Carlos Bassan

A região de Campinas (SP) inicia a partir deste sábado (11) a programação de carnaval para crianças de todas as idades em diversos locais da região. As atividades vão desde os tradicionais bloquinhos de rua até oficinas e eventos em shoppings centers.

O g1 Campinas e a EPTV, afiliada da TV Globo, realizaram um levantamento dos locais e das atividades que serão voltadas ao público infantil nesse período carnavalesco.

Espiríto Santo do Pinhal (SP), Indaiatuba (SP) e Pedreira (SP) oferecem no carnaval deste ano até bloquinhos temáticos para a criançada. Confira:

Campinas Shopping

Carnaval no Campinas Shopping em 2022.

Luiz Mazzotini

18 de fevereiro

Bandinha animada com personagens

Horário: Às 15h, 17h e 18h

Oficina de máscaras de carnaval

Horário: Às 14h e 16h (20 crianças por oficina)

19 de fevereiro

Bandinha animada com personagens

Horário: Às 15h, 17h e 18h

Oficina de lançador de confetes

Horário: Às 14h e 16h (20 crianças por oficina)

21 de fevereiro

Bailinho para crianças e pets

Horário: Às 15h

Bandinha animada com personagens

Horário: Às 17h e 18h

Pintura de rosto infantil

Horário: Das 14h às 16h

Luiz Mazzotini

Galleria Shopping

11 e 12 de fevereiro

Bailinho de Carnaval no Galleria Shopping

Horário: das 14h às 18h.

Local: Palco central, com exceção apenas da oficina de máscaras, que será realizada no 2º piso e oferece uma programação especial, recheada de atividades, como oficinas infantis, shows musicais e concursos de fantasia infantil e pet.

Parque D. Pedro Shopping

Atividades gratuitas para as crianças com shows, oficinas e pintura facial.

Rene Martins

11 e 12 de fevereiro

Bailinho de Carnaval

Horário: das 13h às 19h

Local: Entrada das Árvores

Sesc Campinas

18 de fevereiro

Charanguinha do França

Horário: 16h30

Local: Jardim do Galpão

20 de fevereiro

CarnaCantiga

Horário: 16h30

Local: Jardim do Galpão

Sesi Campinas

11 de fevereiro

Folia das Cores – Atividade para bebês

Horário: 10h

Local: Teatro do Sesi Campinas Amoreiras

Shopping Parque das Bandeiras

18 de fevereiro

Oficina de Máscaras

Horário: das 13h às 19h

Local: Ludoteca do Ban

19 de fevereiro

Oficina de Instrumentos e Músicais para carnaval

Horário: das 13h às 19h

Local: Ludoteca do Ban

20 de fevereiro

Oficina de adereços de carnaval

Horário: das 13h às 19h

Local: Ludoteca do Ban

Oficina de Bandana Pet

Horário: das 13h às 19h

Local: Espaço Pet

21 de fevereiro

Salão Fashion

Horário: das 13h às 19h

Local: Ludoteca do Ban

Bloquinho

Horário: das 13h às 19h

Local: Concentração em frente à Ludoteca. Itinerário por todo shopping

Bloquinhos de Rua

Espírito Santo do Pinhal

Shows: Roda de Samba com Luciana Guimarães & Banda, Matinê com Tia Gê e o Carnaval das Crianças, Charanga Vinagrinho & Amigos “Acaiabe”, Bloco do Boteco, Bloco Katakoio, Escola de Samba “Rosas de Ouro” e Banda Fuzuê

Horário: 13h30

Local: Praça da Independência

Indaiatuba

18 de fevereiro

Carnaval das Crianças e da Famíliadas

Horário: das 15h às 18h30

Local: Parque da Criança

19 de fevereiro

Carnaval no Barco

Horário: das 19h às 22h

Local: Estacionamento do Parque da Criança

20 de fevereiro

Carnaval no Barco

Horário: das 19h às 22h

Local: Estacionamento do Parque da Criança

Pedreira

19 de fevereiro

Show para crianças com Corporação Musical Santana

Horário: 15h

Local: Praça Ângelo Ferrari

21 de fevereiro

Show para crianças com Corporação Musical Santana

Horário: 15h

Local: Praça Ângelo Ferrari

