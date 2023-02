Carnaval: rodoviária de Porto Alegre disponibiliza mais 220 horários de ônibus

Principais destinos são cidades do Litoral do estado, de acordo com a administração da rodoviária. Estação Rodoviária fica localizada no Centro Histórico de Porto Alegre

Eduardo Beleske/Prefeitura de Porto Alegre/Divulgação

A Estação Rodoviária de Porto Alegre espera que pelo menos 35 mil pessoas passem pelo local durante os dias de Carnaval de 2023, desta sexta (17) até quarta-feira (22). Por conta disso, são disponibilizados 240 horários diários – são 220 horários extras.

De acordo com a gestão da rodoviária, a maior procura é por passagens para cidades do Litoral e do interior do estado.

O impacto dessa movimentação deve ser grande nas rodovias. Mais de meio milhão de veículos devem passar pela BR-290, a freeway, entre até a quarta-feira, segundo a empresa que administra a rodovia. Conforme o levantamento da CCR ViaSul, do total, 253 mil carros seguirão rumo ao Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

De acordo com a concessionária, os maiores fluxos de ida serão registrados entre esta sexta-feira, com 75 mil veículos, e o sábado (18), com 76 mil. No domingo (20), a previsão é de que o trânsito se normalize, com 28 mil veículos em deslocamento para as praias e outros 29 mil retornando.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Vittorio Ferla