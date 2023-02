Carnaval: Secretaria da Saúde de Sergipe apresenta Plano de Contingência da rede hospitalar

Segundo a assessora técnica da Diretoria da Atenção Especializada em Saúde, Luciana Alves, entre os dias 17 e 23 de fevereiro, toda linha de urgência estará de prontidão.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou, nesta quinta-feira (16), o Plano Operacional Estadual de Assistência em Saúde, que contempla ações de saúde a serem desenvolvidas na rede hospitalar durante o período de carnaval.

Segundo a assessora técnica da Diretoria da Atenção Especializada em Saúde, Luciana Alves, entre os dias 17 e 23 de fevereiro, toda linha de urgência estará de prontidão. “Vamos contar com o apoio Samu 192 Sergipe, que é ligado aos serviços de urgência e emergência, disponibilizar profissionais se necessário para atender as emergências de saúde pública, como também apoiar as equipes de Vigilância Epidemiológica”, disse.

Unidades que irão funcionar no carnaval:

15 Clínicas de Saúde da Família nas regionais de Itabaiana, Nossa Senhora da Glória, Estância, Lagarto, Nossa Senhora do Socorro e Aracaju, com sala de estabilização, estarão funcionando normalmente;

11 Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 24h e Unidade de Urgência 24h nas regionais de Itabaiana, Glória, Estância, lagarto, Socorro, Aracaju e Propriá;

10 Hospitais de Pequeno Porte nas regionais de Aracaju, Nossa Senhora da Glória, Estância, Lagarto, Nossa Senhora do Socorro e Propriá;

06 Hospitais Regionais de média e de alta complexidade nas regionais de Nossa Senhora da Glória, Estância, Lagarto, Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana e Propriá;

05 Hospitais Especializados em Aracaju;

07 maternidades de risco habitual nas regionais de Nossa Senhora da Glória, Estância, Lagarto, Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana e Propriá;

01 maternidade de alto risco em Aracaju.

