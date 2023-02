carnaval:-veja-bloquinhos-de-rua-autorizados-em-aracaju

Para solicitar autorização, as entidades ou organizadores das manifestações carnavalescas de rua devem fazer requerimento à Emsurb. Adereços para o carnaval

Blocos de rua e festas carnavalescas serão realizadas em Aracaju a partir desta sexta-feira (10). A prefeitura da capital divulgou os eventos que seguiram as exigências e foram liberados para ocorrer.

Para solicitar autorização, as entidades ou organizadores das manifestações carnavalescas de rua deverão fazer requerimento à Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), por meio do portal Aju Inteligente, com todas as informações sobre o evento.

Entre os dados necessários estão a descrição objetiva do tipo de manifestação, número de participantes, local pretendido, recursos visuais e sonoros que serão utilizados, horário de início e término do evento, e comunicação à Polícia Militar.

Eventos autorizados

Carnaval das Crianças

Data: 10/02

Horário: a partir das 17h

Bairro: Grageru

Bloquinho Escolar do Colégio Espírito Santo

Data: 10/02

Bairro: Salgado Filho

Bloquinho de Carnaval do Le Petit

Data: 10/02

Bairro: Salgado Filho

Bloquinho do Jabuti

Data: 11/02

Horário: a partir das 14h

Bairro: Jabotiana

Job da Madrugada

Data: 11/02

Horário: a partir das 16h

Bairro: Salgado Filho

Se for cair, caia no Santa Lúcia

Data: 11/02

Bairro: Jabotiana

Bloquinho Conectados na Folia

Data: 11/02

Horário: a partir das 15h

Bairro: Siqueira Campos

Bloco Maresia

Data: 11/02

Horário: a partir das 16h

Bairro: Gameleira

Bloco da Escola Bilíngue

Data: 11/02

Bairro: Jardins

Bloco Saque

Data: 11/02

Horário: a partir das 14h

Bairro: Suíssa | Cirurgia

Galo da Madrugada

Data: 11/02

Bairro: Farolândia

Bloco Carnavalesco no Conjunto dos Motoristas

Data: 11/02

Bairro: Luzia

Bloquinho do Colégio Francisco Camerindo

Data: 11/02

Bairro: Siqueira Campos

Bloco dos Excluídos

Data: 11/02

Bairro: Getúlio Vargas

Bloquinho Amigos do Teacher

Data: 11/02

Bairro: São Conrado

Bloquinho do Boteco Vip Aju

Data: 11/02

Horário: a partir das 16h

Bairro: Aruana

Bloco Amigos do UGA

Data: 12/02

Horário: a partir das 15h

Bairro: Siqueira Campos

Bloquinho Carnavalesco Tradicional

Data: 12/02

Horário: a partir das 8h

Bairro: Santa Maria

Grito de Carnaval do Bloco Pinto do Meio Dia

Data: 12/02

Horário: a partir das 12h

Bairro: Farolândia.

Bloco Carnavalesco Saudoso Tuca

Data: 12/02

Horário: a partir das 8h

Bairro: Siqueira Campos

Boteco das Patroas

Data: 12/02

Horário: a partir das 14h

Bairro: Siqueira Campos

Bloco Recreativo e Cultural ‘Os Ligeiros’

Data: 12/02

Bairro: Ponto Novo

Bloco Vem Nim Mim Arnesto

Data: 12/02

Horário: a partir das 13h

Bairro: Centro | São José

Bloco Carna Família

Data: 12/02

Bairro: São Conrado

Bloco de Frevo Os Problemáticos

Data: 12/02

Bairro: Santo Antônio

Bloquinho do Amabeb

Data: 12/02

Bairro: Luzia

Bloco Negrada Top

Data: 18/02

Horário: a partir das 15h

Bairro: Santos Dumont

Bloco Bugieths

Data: 18/02

Horário: a partir das 14h

Bairro: Bugio

Bloco os Largadinhos

Data: 19/02

Bairro: Siqueira Campos

11º Bloco “As Mariposas”

Data: 19, 20 e 21/02

Bairro: Olaria

Bloco As Fuleirinhas

Data: 19/02

Bairro: Olaria

Bloco dos Amados

Data: 19/02

Horário: a partir das 14h

Bairro: Robalo

Bloco Chapolim

Data: 21/02

Horário: a partir das 10h

Bairro: América

