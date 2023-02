Carnaval: veja lista atualizada da programação de bloquinhos de rua autorizados em Aracaju

Para solicitar autorização, as entidades ou organizadores das manifestações carnavalescas de rua devem fazer requerimento à Emsurb. Máscara de carnaval

Reprodução/TV Globo/Arquivo

Blocos de rua e festas carnavalescas estão sendo realizados em Aracaju e prefeitura da capital atualizou, nesta terça-feira (14), a lista de eventos que seguiram as exigências e foram liberados para ocorrer.

Para solicitar autorização, as entidades ou organizadores das manifestações carnavalescas de rua deverão fazer requerimento à Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), por meio do portal Aju Inteligente, com todas as informações sobre o evento.

Entre os dados necessários estão a descrição objetiva do tipo de manifestação, número de participantes, local pretendido, recursos visuais e sonoros que serão utilizados, horário de início e término do evento, e comunicação à Polícia Militar.

Eventos autorizados

Bloquinho Master

Data: 16/02

Bairro: Novo Paraíso

Os Caretas do Aribé

Data: 16/02

Bairro: Getúlio Vargas

Bloquinho da Babylândia

Data: 17/02

Bairro: Salgado Filho

Bailinho de Carnaval do Colégio Jean Piaget

Data: 17/02

Bairro: Jardim Centenário

Carnaval da Rua D

Data: 18/02

Horário: a partir das 16h

Bairro: América

Bloquinho de Carnaval

Data: 18/02

Bairro: Atalaia

Bloco Negrada Top

Data: 18/02

Horário: a partir das 15h

Bairro: Santos Dumont

Bloco Bugieths

Data: 18/02

Horário: a partir das 14h

Bairro: Bugio

Bloco das Abelhas

Data: 18/02

Bairro: Jabotiana

Bloco dos Cobiçados

Data: 18/02

Bairro: Soledade

Bloco os Largadinhos

Data: 19/02

Bairro: Siqueira Campos

Bloco As Fuleirinhas

Data: 19/02

Bairro: Olaria

Bloco dos Amados

Data: 19/02

Horário: a partir das 14h

Bairro: Robalo

Bloco de Rua Boneco de Pano

Data: 19/02

Horário: a partir das 10h

Bairro: Jardim Centenário

Bloquinho dos Amigos de Brasília

Data: 19/02

Horário: a partir das 10h

Bairro: Industrial

Bobeou a gente pinga

Data: 20/02

Bairro: Robalo

Carna Kids do Santos Dumont

Data: 20/02

Bairro: Santos Dumont

Bloco Cultural Boi Doidão

Data: 20/02

Bairro: 17 de Março

Bloco Chapolim

Data: 21/02

Horário: a partir das 10h

Bairro: América

Bloco Tamo Junto

Data: 21/02

Horário: a partir das 10h

Bairro: São José dos Náufragos

Bloco os Abusados

Data: 21/02

Horário: a partir das 10h

Bairro: Industrial

Bloco Unidos do Paraíso

Data: 21/02

Bairro: Santa Maria

As Bagaçadas

Data: 25/02

Bairro: Farolândia

As Madelans do Frevo

Data: 25/02

Bairro: Soledade

Bloquinho “CarnaChuleta”

Data: 25/02

Bairro: Luzia

