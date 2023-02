carnaval:-veja-o-que-abre-e-o-que-fecha-em-sergipe

O g1 preparou uma lista de serviços para você se programar. Mercado Thales Ferraz, na região central de Aracaju (SE)

O período de Carnaval, que vai desta sexta-feira (17) até a Quarta de Cinzas (22), altera o funcionamento de órgãos públicos e estabelecimentos comerciais em Sergipe. No estado e na capital, Aracaju, é ponto facultativo entre os dias 20 e 22.

O g1 preparou uma lista de serviços para você se programar. Confira:

Centro

No sábado (18), as lojas do centro comercial de Aracaju funcionam normalmente, das 9h às 13h. Na segunda e terça, não haverá funcionamento. Na Quarta de Cinzas, as lojas estão liberadas para abrir das 9h ás 18h, mas de acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas, algumas lojas optam por funcionar a partir das 12h.

Shoppings

Jardins e Riomar – no sábado (18), o centro de compras abre das 9h às 22h e das 12h às 21h no domingo (19). Na segunda (20) e terça-feira (21), as lojas estarão fechadas, mas o setor de alimentação funcionará das 12h às 21h. Já na Quarta de Cinzas (22), o funcionamento será das 9h às 22h.

Aracaju Parque – Na segunda e terça, o setor de alimentação do shopping abre das 12h às 22h e as lojas Americanas e Le Biscuit das 12h às 18h. O cinema funciona conforme programação própria, e os demais estabelecimentos estarão fechados. Na quarta, o setor de alimentação abre das 10h às 22h e as lojas da 9h às 22h. O cinema funciona conforme programação própria.

Prêmio (N. S. do Socorro) – No sábado, o shopping funciona das 10h às 22h. No domingo, o centro de compras abre das 12h às 22h. Na segunda e na terça, o setor de alimentação abre das 12h às 20h, o cinema das 13h30 às 21h, e a loja Americanas das 9h às 20h (as demais lojas não funciona, nestes dois dias). Na Quarta de Cinzas, o funcionamento do shopping será das 10h às 22h. O supermercado abre às 8h todos os dias acima.

Peixoto (Itabaiana) – no sábado, o centro de compras abre das 10h às 22h. O funcionamento do supermercado será de 9h às 22h. No domingo, o funcionamento é das 10h às 21h. Na segunda funciona apenas o setor de alimentação, das 12h às 21h. Na terça, abrem o setor de alimentação, das 12h às 21h e o supermercado.

Supermercados

No período de carnaval os supermercados abrirão normalmente. De acordo com a Associação Sergipana de Supermercados, cada empresa estabelece seu horário de funcionamento.

Mercados de Aracaju

Os mercados Antônio Franco e Thales Ferraz, na região central da cidade, funcionam em horário especial: no sábado (18), das 6h às 15h, no domingo (19) das 6h às 12h e na segunda (20) das 6h às 15h. Na terça-feira (21), estarão fechados.

Já o mercado central Virgínia Franco e todos os setoriais (bairros) fecham às 13h de domingo (19) e voltam a funcionar na quarta-feira de cinzas (22), a partir das 5h.

Feiras livres na capital

As feiras livres administradas pela Prefeitura de Aracaju ocorreram normalmente.

Lazer

De sábado (18) até a Quarta-feira de Cinzas (22), o Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), no Jardins, abrirá normalmente das 5h às 21h30. O Parque Ecológico Poxim, no Inácio Barbosa, também abre normalmente das 6h às 18h.

O Centro de Artesanato Chica Chaves, no Bairro Industrial, funciona no sábado (18), das 9h às 16h, fechando no domingo (19) e reabrindo na quarta-feira de cinzas, a partir das 9h.

Os serviços de embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol, no Bairro Mosqueiro, ocorrerão sem qualquer alteração, das 8h às 17h.

Coleta de lixo e ecopontos da capital

A coleta do lixo domiciliar acontece sem alteração no cronograma. Os demais serviços de limpeza pública serão realizados, porém, com redução de equipes;

A coleta seletiva e o programa Cata Treco serão realizados na segunda (20) e quarta (22). Porém, na terça-feira (21), ambos os serviços estarão suspensos;

Os ecopontos da cidade estarão em pleno funcionamento na segunda-feira, das 7h às 12h e das 13h às 17h. Na terça, eles estarão fechados. As estações voltam a funcionar na quarta-feira às 14h.

Saúde em Aracaju

Segundo a prefeitura, estarão abertas para atendimento médico apenas as urgências dos Hospitais Municipais Fernando Franco e Nestor Piva, com serviço de plantão 24 horas (incluindo atendimento aos casos de síndromes gripais).

A sede administrativa da Secretaria Municipal da Saúde estará fechada, assim como as unidades Básicas de Saúde, o Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal, e os atendimentos do Programa Ver a Vida. O mesmo vale para o Centro de Especialidades Médicas (Cemar Siqueira Campos), inserido na Rede de Atendimento Especializado (Reae).

Na Rede de Atenção Psicossocial, o atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) segue de porta aberta, entretanto, apenas para o acolhimento noturno dos usuários já em acompanhamento.

Já a urgência odontológica funcionará 24 horas, no Centro de Especialidade Odontológica, localizado na rua Carlos Pereira de Melo, 450, no bairro Farolândia.

Não haverá vacinação contra a Covid-19 nesses três dias, e todo o serviço será retomado na quinta-feira (23).

