Carnaval: veja quais são as praias que estão próprias para o banho em SE

A lista foi divulgada pela Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema). Banhistas em praia de Aracaju (SE).

Leonardo Barreto/ g1/Arquivo

A Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) divulgou nesta sexta-feira (17) o relatório de balneabilidade das praias sergipanas, 20 delas estão próprias para banho. A coleta de amostras da água foi feita entre o período de 31 de janeiro a 2 de fevereiro.

No litoral central de Aracaju, as praias próprias para o banho são: praia dos Artistas, em frente ao farol, no bairro Coroa do Meio, praia do Hawaizinho em frente à Praça de Eventos da Orla, praia de Atalaia Velha em frente aos Arcos da Orla, praia do Bonanza, na altura da Passarela do Caranguejo, praia do Banho Doce em frente ao chafariz, praia de Aruana em frente ao Loteamento Aruana, praia do Robalo em frente ao Clube do Banco do Brasil (AABB), praia do Refúgio, em frente ao condomínio Lago Paranoá, e praia dos náufragos no viral.

LEIA TAMBÉM

Programação de bloquinhos em Aracaju

Confira a programação do carnaval no interior do estado

Outra praias no litoral Norte que estão quatro apropriadas são: em Jatobá, na altura do Terminal Portuário, no município da Barra dos Coqueiros, a praia do porto, e em Pirambu, a praia em frente ao Terminal Turístico e a praia em frente ao bar e restaurante Tubarão da praia.

No litoral Sul Sergipano todas as praias estão apropriadas: a praia do Abaís, na altura da Praça de Eventos, a praia das Dunas, nas proximidades do Loteamento Zé de Lóia, a praia do Saco, na altura da Rua Principal, e a praia da Caueira em frente à orla Itaporanga D’ajuda.

Mata