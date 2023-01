Em Pernambuco, genética e alimentação têm feito a carne de bode ganhar status de carne nobre; reveja reportagem especial. Carne de bode com sabor mais suave: criadores do Nordeste investem para aumentar a qualidade do alimento

Mais carne por carcaça e sabor mais suave: o investimento em genética e alimentação tem feito a carne de bode ganhar status de carne nobre no país.

Em abril de 2022, o Globo Rural mostrou que isso tem acontecido graças a produtores de Pernambuco, onde está mais de 90% dos caprinos do Brasil.

Tanto criadores quanto pesquisadores reconhecem que ainda há um longo caminho no desenvolvimento da criação de caprinos para corte. Mas a melhora no sabor da carne já mostra que eles estão no caminho certo.

