Carnê do IPTU de Taubaté começa a vencer nesta semana

Prefeitura disponibilizou carnês nas versões impressa e digital Prefeitura de Taubaté disponibiliza versão digital do IPTU de 2023

Divulgação/Prefeitura de Taubaté

Começa nesta semana o prazo para pagamento do IPTU em Taubaté. Tanto a cota única quanto a primeira parcela tem vencimento na próxima sexta-feira (10).

Ao todo, foram emitidos cerca de 140 mil carnês neste ano, sendo que o contribuinte pode ter acesso tanto na versão impressa quanto digital – clique aqui para acessar.

O percentual de reajuste é de 6,46%, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IBGE (INPC) – acumulado do dia 1° de novembro de 2021 até o dia 31 de outubro de 2022.

Os vencimentos do IPTU de Taubaté acontecerão no dia 10, de março a dezembro. Os contribuintes podem realizar o pagamento de três maneiras:

parcela única no primeiro vencimento (10/03) com 10% de desconto;

parcela única no segundo vencimento (10/04), com 5% de desconto;

em dez parcelas mensais.

Veja mais noticias do Vale do Paraíba e região bragantina

valipomponi