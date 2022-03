carnevale,-attenzione-ai-coriandoli-in-plastica.-in-arrivo-quelli-che-generano-fiori

I coriandoli inquinano? Beh, sicuramente bene non fanno. “È difficile quantificare l’impatto dei coriandoli. Nel senso che tendenzialmente sono pezzettini di carta, ma ci sono anche quelli di plastica. I coriandoli di carta sono sicuramente meno inquinanti, ma non direi più sostenibili, perché comunque sia un minimo impatto lo creano lo stesso. Però essendo di carta, con l’usura, il tempo, la pioggia e l’umidità si macerano, quindi il loro impatto ambientale si rivela meno grave. Bisogna fare attenzione però, perché in commercio ci sono anche dei coriandoli fatti di plastica. In realtà sembrano simili a occhio nudo, però poi quando si vanno a toccare e strappare, quelli di carta si strappano, gli altri invece contengono una pellicola sottilissima fatta di plastica”, spiega Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente. I coriandoli di plastica si distinguono da quelli di carta perché sono spesso più lucenti, e tra gli altri Treviso li ha vietati (di qualsiasi tipo) perché inquinano, possono essere ingeriti dagli animali, e comunque sia intasano le vie di scolo delle acque. Se il vostro Comune li ammette, e proprio vogliamo usarli, un conto è per strada, dove magari passa la spazzatrice e li raccoglie, un conto è quando si spargono nei parchi, per giardini e parcheggi, dove vanno a finire nei tombini o nel verde pubblico, dove vengono scambiati dagli uccelli e dagli altri animali per cibo. Molto meglio le stelle filanti che, essendo più grandi e di carta sono più facili da raccogliere e di conseguenza riciclare nel secchio (anche se per strada è abbastanza un’utopia). Una proposta davvero interessante, che fa andare la mente alle bombe di semi, è quella di Saatgutkonfetti , impresa tedesca che ha realizzato coriandoli compostabili, certificati vegan, con i semi di 23 piante selvatiche differenti. Ai semi sono aggiunti una miscela di amido e coloranti naturali ed ecologici che fa da fertilizzante.

L’idea ha vinto diversi premi – lo “Student Prize” alla “Rundgang” della Kunsthochschule Kassel, il premio del pubblico del “UNIKAT ideas competition” – e anche il Green Concept Award 2019. In seguito si è trasformata in una startup sociale, il cui obiettivo è dare un contributo alla tutela della biodiversità. “Scegliere specie di piante selvatiche e autoctone ci serve a diffondere il messaggio che divertimento e impegno per l’ambiente possono unirsi. Con i nostri coriandoli si può festeggiare e, allo stesso tempo, fare qualcosa di buono per l’ecosistema. La nostra azienda ha sede a Kassel, una città nel cuore della Germania e quando abbiamo selezionato i semi ci siamo assicurati che fossero originari di quello specifico territorio. Abbiamo scelto, inoltre, piante gradite ad api, farfalle e altri insetti”, ha spiegato Katja Filippenko, amministratrice delegata di Saatgutkonfetti. Questi coriandoli sono adatti per ora solo a una zona specifica della Germania, ma l’azienda sta lavorando all’internazionalizzazione, con coriandoli dai semi giusti per ogni latitudine.

L’articolo Carnevale, attenzione ai coriandoli in plastica. In arrivo quelli che generano fiori proviene da The Map Report.