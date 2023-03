carnevale-di-cento-2023,-vincono-i-toponi

Cento (Ferrara), 5 marzo 2023 – Sono i Toponi a vincere l’edizione 2023 del Cento Carnevale d’Europa che quest’anno ha davvero fatto registrare record per il pubblico presente alle 4 domeniche di sfilata, dovendo saltarne una per maltempo. La classifica vede dunque i Toponi al primo posto con 458 punti, i Fantasti100 con 449 punti, i Ragazzi del Guercino con 448 punti, Risveglio con 417 punti, Mazalora con 364 punti. Premio per gettito tradizione e folklore ai Toponi con 104 punti, premio per coreografia e costumi ai Fantasti100 con 96 punti, premio per soggetto e originalità ai Toponi con 104 punti. Premio speciale anche al gruppo a piedi Figli delle Stelle e i Fantasti100 che hanno consegnato una targa a Matteo Taddia e Andrea Maccaferri, due giovani loro carristi che si sono distinti per l’impegno.

Carnevale di Cento 2023, tutte le foto

Tanta gioia dunque per i Toponi che conquistano un fantastico triplete storico. Tema attuale quello di Toponi con ‘Invidia il prossimo tuo come te stesso’ che hanno insegnato al pubblico che per difendersi dall’invidia gettata addosso come fango, basta aprire un ombrello, rispondendo così con eleganza e semplicità, fiduciosi delle proprie capacità e della concreta possibilità di vivere felici.

Secondo posto per i Fantasti100 che hanno toccato i cuori parlando d’amore, dicendo a tutti che ‘Non puoi essere solo di latta’, che l’uomo non può essere incapace di provare emozioni ma anzi, che mantengono vivi e che l’amore può essere ritrovato. Altrimenti si rimane solo ferro vecchio. Trasformazione riportata anche nella coreografia a piedi, con il gruppo che da giardino verde diventa la strada d’oro costellata di cuori. Già rilanciano la sfida per il prossimo anno. Terzo, il mondo del mare che è stato il teatro nel quale si sono mossi i Ragazzi del Guercino con ‘Il pescatore di sogni’, invitando a non smettere mai di sognare nemmeno nei momenti più bui della vita.

Quarto per il Joker e un lupo che in piazza esce a sorpresa da un bellissimo giardino incontaminato, carro col quale il Risveglio ha raccontato le ‘Ordinarie follie’ dell’uomo al quale è stato dato un mondo perfetto fatto di fiori, rappresentato bene dal gruppo a piedi, che viene distrutto dall’incapacità di distinguere il bene dal male. Gioia, allegria e un pizzico di retrò per i Mazalora che si devono accontentare del quinto posto ma che hanno fatto correre la loro macchina rossa con a bordo Jonny e Sandy di Grease esortando tutti ad essere ‘Giovani wannabe’ con la grinta di chi ha voglia di ripresa dopo anni difficili.

La giornata, anch’essa di votazione visto l’annullamento della scorsa domenica per maltempo, ha preso il via con la parata dei carri anticipata dal gruppo a piedi Figli delle Stelle, le Alfa Romeo del club centese, i mezzi del Gas Team Reacing Molinella, della Festa del Motore e sul palco, dopo il primo giro, il talento latino JPeralta che ha fatto ballare tutti e presentato la canzone scritta per Cento. Poi la grande festa del Carnival Party di Radio Bruno. Poi lo spettacolo è continuato alla Rocca con il tradizionale testamento di Tasi, il rogo e lo show piromusicale. Si chiude così un altro fantastico carnevale firmato Ivano e Riccardo Manservisi, garanzia di grande successo, divertimento e pubblico

Mata