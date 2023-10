Carnica Secret in Via Veneto a Roma: musica e divertimento ogni settimana

Il locale Carnica Secret, situato in Via Veneto 11 a Roma, nelle sue rinnovate vesti è diventato il luogo di riferimento per gli amanti della musica e del divertimento nella capitale. Recentemente, Carnica Secret ha avuto l’onore di ospitare il famoso cantautore Erminio Sinni in una serata speciale. La serata con Erminio Sinni è stata un successo straordinario, con il famoso cantautore vincitore di The Voice Senior che ha incantato il pubblico con le sue canzoni emozionanti. E la buona notizia è che non è stato un evento isolato.

Ogni giovedì, Carnica avrà il piacere di presentare Erminio Sinni in una serata musicale imperdibile. Gli amanti della musica italiana non possono permettersi di perderlo. Ma il divertimento non si ferma qui.

Ogni domenica, Carnica offre un brunch musicale all’italiana, perfetto non solo per gli appassionati di musica, ma anche per le famiglie che desiderano trascorrere del tempo di qualità insieme. Il brunch include deliziosi piatti italiani e un’atmosfera accogliente. I fine settimana al Carnica sono sempre speciali. Il venerdì e il sabato sera, il locale offre un’ampia gamma di opzioni di intrattenimento, tra DJ set e musica dal vivo. Ciò significa che puoi ballare e divertirti fino a notte fonda, immerso nella vibrante scena musicale del Carnica. Ma una delle serate più attese è quella di Halloween.

Carnica promette un evento molto speciale e sorprendente aperto sia per la cena che per il dopo cena. È l’occasione perfetta per celebrare Halloween in modo unico e indimenticabile. Consigliatissima la prenotazione per non restare fuori dall’evento più in della notte dark romana. Carnica, locale eclettico, offre una vasta varietà di esperienze musicali e di intrattenimento che lo rendono il posto ideale per chi cerca ottima cucina di qualità, divertimento e buona musica a Roma.

