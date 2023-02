Ideato e diretto da MARIO ZAMMA

Un omaggio alla musica del cantautore insieme ad Anthony Caruana e alla sua band. Testi di Teresa Giulietti.

A grande richiesta torna a Roma al Teatro di Porta Portese (martedì 21 febbraio, ore 21.00), ‘Caro Amico ti Canto’ omaggio a Dalla, lo spettacolo ideato e diretto da Mario Zamma. Una serata unica nel suo genere che farà rivivere lo spirito del grande Lucio Dalla, oltre a far riascoltare i suoi successi più amati presentati in forma di prefazione poetica. Una vera performance di Teatro Canzone, che ha in serbo una sorpresa speciale: una canzone scritta dal cantautore bolognese e messa nel cassetto, mai portata alla luce e mai cantata finora. Un modo per farlo rivivere e continuare ad amarlo.

“Il mio spettacolo non è un’imitazione di Lucio Dalla, ma un omaggio a un artista straordinario. Porto davanti al pubblico un Lucio che torna sulla terra e racconta come sono nate alcune delle sue canzoni. La fa con delle prefazioni poetiche, perché lui era prima di tutto un poeta”, spiega Mario Zamma. “Impersonare Lucio non è per niente facile, non basta certo giocare con qualche suono come molti pensano. Spero che questo spettacolo sia un modo per ricordare nel migliore dei modi lui e i suoi successi immortali”.

Alla chitarra Anthony Caruana, al piano Felice Tazzini, al sax, Ruben Schiavo, al basso Fabio Caponi, alla batteria Alessio Bonucci.

La regia è di Mario Zamma, gli arrangiamenti di Anthony Caruana, i testi sono di Teresa Giulietti, il coordinatore è Jean luc Bertoni.

