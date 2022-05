caro-bollette,-arriva-il-bonus-da-200-euro-per-tutti-ma-le-domande-scadono-tra-poco.-fate-in-fretta,-nessuno-lo-sa

Finalmente arriva il Bonus per famiglie volto a contrastare i rincari. Negli ultimi mesi abbiamo visto aumentare vertiginosamente i prezzi delle materie prime che ci consentono di svolgere le nostre azioni quotidiane. Dal gas, alla benzina, anche il pane stesso è aumentato, mettendo molte persone in seria difficoltà. E’ nata quindi la necessità di andare incontro economicamente ai cittadini italiani,, soprattutto quelli che hanno difficoltà a pagare le bollette. Attualmente il Governo sta lavorando proprio a questo e già sappiamo quanto verrà destinato alle persone che potranno farne richiesta.

Il bonus previsto è di 200 euro e sarà in favore di pensionati, subalterni e lavoratori autonomi. I primi dovrebbero ottenere tali soldi già a partire da giugno e luglio, mentre non si conoscono ancora i tempi per i subalterni e lavoratori. Come sempre, ci sono diversi requisiti da soddisfare per ottenere tale aiuto. Il bonus sarà legato alle bollette, ma è necessario avere la residenza nella casa per la quale si vuole ottenere l’aiuto. Il domicilio a cui si fanno riferimento le utenze domestiche dovrà necessariamente essere l’abitazione principale dell’individuo, che quindi dovrà essere residente della stessa città.

Per ottenere il bonus l’Isee non dovrà superare i 5mila euro. Ricordiamo che il calcolo viene effettuato prendendo in considerazione tutti i componenti della famiglia (conti correnti bancari e postali, libretti di risparmio, titoli, azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, proprietà di autoveicoli). L’Isee permette quindi di capire subito la situazione economica della famiglia e quindi il reale bisogno delle 200 euro per pagare le bollette. I soggetti interessati a ottenere tale aiuto economico dovranno farne domanda entro e non oltre domenica 22 maggio 2022.

La presentazione della domanda dovrà contenere: un documento d’identità; le bollette delle utenze domestiche da ottobre 2021 ad aprile 2022; l’estratto conto dell’intero nucleo familiare al 31 marzo 2022. Ai pensionati verrà data precedenza nella graduatoria per ottenere il bonus. Vengono privilegiate anche le famiglie che contengono nel nucleo familiare un soggetto dai 65 anni in su. Il contributo è concesso fino all’esaurimento delle riserve, laddove il denaro non sia sufficiente a soddisfare tutte le domande avanzate, la priorità è data a quanti non hanno beneficiato di un’altra sovvenzione da parte del Comune.

L’articolo Caro bollette, Arriva il bonus da 200 euro per tutti ma le domande scadono tra poco. Fate in fretta, nessuno lo sa proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.