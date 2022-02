Caro energia, il governo vuole più gas italiano e pensa a una moratoria al blocco delle trivellazioni

Sarà deciso oggi come affrontare il caro bollette che sta mettendo in seria difficoltà famiglie e imprese, oltre ai quasi 10 miliardi già stanziati negli ultimi mesi (dati Arera). Stando all’autorità del settore energia, l’elettricità è aumentata del 131% nel primo trimestre 2022, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e del 94% per il gas naturale. Si tratta di una manovra da circa 5 miliardi, che non intende metter mano a un nuovo scostamento di bilancio. Tra gli altri aspetti che saranno affrontati anche le misure per sostenere il comparto auto. Ci saranno poi novità anche sul fronte del Superbonus 110%, per il quale si ipotizza un inasprimento delle sanzioni penali a carico di chi commette frodi, ma anche la possibilità che la detrazione al 110% del Superbonus, recuperabile oggi in cinque anni, possa essere “sospesa” in caso di sequestro del credito. Si va poi verso la reintroduzione delle cessioni multiple, con un limite massimo di tre, una all’impresa e due nel mondo bancario.

Il Consiglio dei ministri si riunirà dopo l’incontro tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i capidelegazione dei partiti, per dipanare i dissidi seguiti alle votazioni notturne delle commissioni congiunte Bilancio e Affari costituzionali di ieri, che hanno visto l’esecutivo battuto ben quattro volte sugli emendamenti al decreto Milleproroghe. “Così non va”, ha detto ieri sera Draghi. “Però il governo cambi metodo”, è stata la risposta di alcuni capidelegazione, che pretendono un maggior coinvolgimento nelle decisioni. Se si valuta anche un deciso sprint sulle rinnovabili, con semplificazioni sulle installazioni di nuovi impianti privati e pubblici, la proposta anti-rincari del Governo parte dall’aumento della produzione nazionale di gas nazionale, valorizzando i siti in Sicilia e a Ravenna, dai quali consegnare gas a prezzi calmierati alle imprese più energivore. A questo scopo, ieri il sottosegretario Roberto Garofoli e i ministri Roberto Cingolani e Daniele Franco hanno incontrano l’ad di Eni, Claudio Descalzi, per verificare le possibilità di aumentare la produzione nazionale di gas. il progetto del governo comprende una spinta al massimo le capacità dei siti già attivi, come detto, ma valuta anche la possibilità di far ripartire quelli sottoposti a divieti, compresa una moratoria al blocco delle trivellazioni ed estrazioni entro le 12 miglia. Sul piede di guerra gli ambientalisti. Protesta Greenpeace: il governo “punta tutto su trivelle e gas! Il PITESAI del MiTE dà nuovamente il via libera ai procedimenti autorizzativi vecchi e nuovi per la prospezione e ricerca degli idrocarburi, fino ad ora sospesi con la moratoria del 2019. Questi procedimenti minacciano 26 mila chilometri quadrati sulla terraferma e circa 91 mila chilometri quadrati di mare (con il rischio che vengano anche riaperte aree situate nell’Alto Adriatico dove finora erano bloccate le attività di ricerca per problemi legati al rischio subsidenza)”.

L’articolo Caro energia, il governo vuole più gas italiano e pensa a una moratoria al blocco delle trivellazioni proviene da The Map Report.