Carole Bouquet et la chirurgie esthétique : elle a du mal à se regarder dans un miroir et dézingue Madonna

Elle était l’invitée du Portrait de la Semaine dans l’émission Sept à Huit. Carole Bouquet a été interrogée sur sa vision qu’elle porte sur son âge et sur son image : “Vous assumez d’être grand-mère, vous acceptez l’âge que vous avez…”, lance Audrey Crespo-Mara. Ce à quoi, l’actrice répond cash : “Ah mais je n’ai pas le choix. Et actrice, vieillissant, ce n’est pas non plus très facile de se voir. Je ne tiens pas tellement à regarder la tête que j’ai, pour dire la vérité, à l’image aujourd’hui. Parce que je veux bien jouer la comédie mais tant qu’à faire, j’aime autant ne pas voir le résultat”, répond-elle en riant

Pour Carole Bouquet, l’image des actrices plus mûres peut être difficile à appréhender : “Je pense que pour les femmes, ce n’est pas facile… Et que pour une actrice, oui, parce qu’on n’arrête pas de vous regarder”. La journaliste de TF1 lui demande alors son sentiment sur les opérations esthétiques : “Quelle est la meilleure thérapie contre le temps qui passe ? Pas la chirurgie esthétique en tout cas…”. Une phrase qui fait réagir l’actrice : “Non la chirurgie esthétique… Alors si… La chirurgie esthétique… Quand je verrai quelqu’un où je ne vois pas qu’il ait fait quelque chose. Le problème c’est que je vois toujours et je le remarque”.

Carole Bouquet : “Je ne suis pas ravie d’avoir le visage qui commence à se marquer”

Pour elle, le parfait exemple de ce qu’il ne faut pas faire, c’est Madonna : “Pardon, mais j’ai vu des images et elle a du talent… De Madonna… Ça m’affole… Ça me fait peur… Je me dis mais comment elle se regarde dans le miroir le matin et ce n’est pas elle, c’est quelqu’un d’autre. Or quand on est seul avec son miroir”. Alors, sans chirurgie esthétique, Carole Bouquet tente de s’accepter comme elle : “Et je ne suis pas ravie d’avoir le visage qui commence à se marquer”.

