A chef de cozinha e confeiteira Marcella Bozolan ensina o modo de preparo da receita. Carolina com recheio de pistache é ótima sobremesa para o café da tarde

A chef de cozinha e confeiteira Marcella Bozolan, de Presidente Prudente (SP), ensina a preparar uma deliciosa carolina de pistache. Confira o passo a passo!

Ingredientes

Massa:

180g de farinha de trigo

150ml de água

150ml de leite integral

100g de manteiga

4 unidades de ovos

Sal

Recheio:

395g de leite condensado

200g de creme de leite

1 colher (sobremesa) de essência ou pasta de pistache

Cobertura:

300g de chocolate branco

100g de pistache

Carolina com recheio de pistache é opção diferente para o café da tarde

Vinícius Alonso/TV Fronteira

Modo de preparo

Massa

Em uma panela, adicione o leite e água já misturados, a manteiga e leve ao fogo. Deixe a manteiga derreter e evite que o leite levante fervura. Após formar uma espuma na lateral da panela, acrescente a farinha de trigo peneirada e mexa bem e para não empelotar. Em fogo médio, deixe a massa secar enquanto mistura e desligue.

Bata a massa na batedeira em velocidade média até que ela esfrie um pouco. Logo em seguida, adicione os ovos um por vez. Desligue a batedeira depois que a massa estiver homogênea e elástica, desgrudando do recipiente.

Coloque a massa em um saco de confeitar com um bico redondo. Em uma forma coberta com papel manteiga ou tapete de silicone, faça bolinhas com uma distância razoável para que cresçam e não grude umas nas outras. Molhe a ponta do dedo na água e pressione no bico que a massa formou.

Em forno pré-aquecido a aproximadamente 160º, asse por 45 minutos.

Recheio

Em uma panela, adicione o leite condensado, creme de leite e a pasta ou essência de pistache. Leve ao fogo médio e mexa sem parar até levantar fervura. Continue mexendo por cerca de três minutos e desligue. Coloque o recheio em um saco de confeitar.

Cobertura

Coloque o chocolate no microondas de 30 em 30 segundos até derreter e misture os pistaches.

Montagem

Faça um furo na base da massa e introduza o recheio até encher por completo.

Mergulhe o topo da carolina na cobertura de chocolate branco e polvilhe com pistaches.

Vinícius Alonso/TV Fronteira

Ufficio Stampa