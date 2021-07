Carolina Marconi, l’episodio in ospedale, l’ha fatta riflettere Carolina Marconi ex volto del Grande Fratello porta avanti la sua lotta contro il tumore al seno diagnosticato all’inizio del 2021 e si mostra in pubblico senza capelli, senza vergogna o paura del giudizio del prossimo. La chemioterapia va a gonfie vele, tra giorni positivi e giorni […]

L’articolo Carolina Marconi dichiarazioni sulla sua malattia proviene da KontroKultura.