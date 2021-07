carolina-marconi,-dopo-che-l’infermiera-mi-ha-parlato-ho-pianto-tanto

Carolina Marconi da diverse settimane ormai sta lottando contro una brutta malattia, ovvero un tumore al seno. Dal momento in cui ha scoperto di essere malata e dunque nel momento in cui le è stato diagnosticato questo tumore all’inizio del 2021, Carolina non ha fatto mistero delle sue condizioni di salute. Giorno dopo giorno infatti attraverso i suoi social network e nello specifico attraverso la pagina Instagram, parla ai suoi follower e racconta come sta procedendo questo viaggio. Nelle ultime ore però l’ex gieffina ha raccontato un qualcosa che le è accaduto in questi giorni, ovvero quando si è recata a fare le analisi di routine. Sembrerebbe che in quell’occasione, l’infermiera le abbia detto delle parole che l’hanno fatta tanto emozionare e portata anche alle lacrime. Ma di cosa si tratta? Cosa le ha detto l’infermiera in questione?

Carolina Marconi, la scoperta della malattia

Ebbene, sembrerebbe che Carolina abbia iniziato da diverse settimane ormai la chemioterapia che tra l’altro sta anche andando piuttosto bene. Nonostante la sua positività, che fa trasparire giorno dopo giorno attraverso i suoi Social, Carolina ha sicuramente anche tanti momenti in cui non si sente al meglio delle sue forze e soprattutto momenti di cedimento psicologico. È stato proprio in questi giorni che Carolina ha voluto raccontare a tutti i suoi follower un momento piuttosto particolare ovvero quello in cui un’infermiera le ha fatto presente quanto sia importante in questo momento l’affetto che la circonda.

L’emozione dopo le toccanti parole dell’infermiera

Attraverso il suo profilo Instagram, qualche giorno fa nel dare il buongiorno a tutti i suoi follower, l’ex gieffina ha raccontato di aver fatto il terzo ciclo di chemio rossa e di aver avuto parecchi sintomi subito dopo come mal di testa, nausea e dolori alle ossa. Poi però ha voluto raccontare un momento molto particolare quello in cui l’infermiera che le ha fatto le analisi di rito, le ha rivolto delle parole piuttosto importanti. “Due giorni fa prima della chemio sono andata con mia sorella a fare le analisi per capire come stavano i miei valori ..mentre l’infermiera mi stava facendo il prelievo Elisabetta si accorge che c’era troppa aria condizionata e mi ha coperta con la giacchetta..subito l’infermiera ci guarda e mi disse quanto fossi fortunata ad avere queste attenzioni..quanto amore ci fosse intorno a me..perché ci sono tante persone abbandonate ,tristi che purtroppo fanno questo percorso da sole e a loro va veramente tutta la mia stima”. Questo nello specifico quanto raccontato da Carolina Marconi sul suo profilo Instagram non potendo fare a meno di trattenere le lacrime.

Le parole dell’ex gieffina

L’ex gieffina ha raccontato infatti di essere stata particolarmente grata all’ infermiera per averle detto quelle parole e di essere anche andata in bagno subito dopo e di avere pianto tanto. “Ringrazio Dio perché sono fortunata ma chi sta leggendo questo post per favore, non date tutto per scontato..non fate sentire abbandonati i vostri cari una spinta in più a tutte quelle persone ,che hanno bisogno in questo momento di forza e sostegno.. una telefonata ,un messaggino, una coccola in più fateli ridere ,attenzioni che non devono mancare, credetemi fanno la differenza”. Queste ancora le parole di Carolina che sicuramente sta affrontando questo lungo e doloroso viaggio ma fortunatamente è circondata dall’affetto e dall’amore non soltanto della sua famiglia e dei suoi amici ma anche dei follower che seguono e la sostengono giorno dopo giorno.