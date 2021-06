carolina-marconi-dopo-la-chemio:-effetti-collaterali,-parla-l’ex-gieffina

L’ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato con un toccante post su Instagram come sta affrontando questo particolare momento della sua vita

Con un toccante post condiviso qualche istante fa su Instagram, Carolina Marconi ha annunciato che tra pochi giorni si dovrà sottoporre ad un secondo ciclo di chemioterapia. Qualche settimana fa, infatti, è arrivato come un fulmine a ciel sereno l’annuncio della malattia sui social.

“Tra pochi giorni avrò il mio secondo ciclo di chemio rossa” esordisce così su Instagram Carolina, che poi aggiunge di aver avuto paura degli effetti collaterali che poteva provocare la terapia. La Marconi ha poi proseguito dicendo che fortunatamente non ha avuto alcuno dei sintomi post chemio, quali vomito, caduta dei capelli ed altro.

Purtroppo qualcosa è cambiato nella mattinata odierna. “Stamattina mi sono accorta che un po’ di ciuffi di capelli li sto perdendo, tra un po’ mi vedrete pelatina” ha confidato la Marconi. Carolina non vuole radere il capo se prima non le cadono del tutto (o quasi) i capelli.

Per cercare di affrontare al meglio questo particolare momento, l’attrice ha riferito che sta facendo comunque un moderato allenamento e segue un’alimentazione corretta. Non una dieta vera e proprio, bensì la rinuncia a fritture, dolci, carne rosse e latticini.

La Marconi prosegue il suo racconto su Instagram dicendo di aver già perso tre chili. Solo un po’ di stanchezza per lei. Il segreto di Carolina per affrontare questo momento? “Non perdersi mai d’animo e tenersi occupati“. I giorni più difficili sono quelli che l’attrice cerca di affrontare con maggiore forza e determinazione.

In quei giorni le capita quindi di progettare il lavoro, ma anche impegnarsi in attività ludiche, come la pittura, anche cucinare. Quando proprio la stanchezza la sopraffà, lei si butta sul sofà ritrovare le forze, magari leggendo un libro o guardando una serie televisiva.

“Ripeto nel mio inconscio che tutto prima o poi passerà” riferisce la Marconi, che ritiene che questo particolare momento è destinato a rafforzarla nello spirito e nel carattere. Il lungo post di Carolina si conclude poi con i ringraziamenti dell’attrice nei confronti delle tante persone che, numerose, la sostengono con i loro commenti.