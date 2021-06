carolina-marconi-dopo-la-prima-chemio:-“non-si-molla-un-ca**o”

Carolina Marconi non perde il sorriso ma soprattutto lo spirito. Dopo la prima chemioterapia si mostra su Instagram in una serie di stories, tra musica latina e fiori dai suoi fan. Lei continua a essere positiva: “Mai perdere lo spirito, non si molla un cazzo”, un grido di battaglia, un motto sotto la forma di un hashtag. Due fan di Instagram le hanno inviato girasoli e le scrivono: “Ciao Carolina, non ci conosci di persona ma noi ti seguiamo e ci piaci da sempre. Vogliamo augurarti tantissima fortuna perché te lo meriti sei una donna speciale, solare, dolce umile, ti meriti solo il meglio: Manuel e Mary”.

La battaglia contro il tumore

La battaglia contro il tumore al seno è appena iniziata, ma Carolina Marconi ha già vinto il grande affetto dei suoi fan che non l’hanno mai dimenticata dal Grande Fratello fino a ogni tappa del suo percorso professionale. Questa nuova pagina, la showgirl la sta trasformando in un’occasione di positività, un messaggio importante anche per quante stanno affrontando la chemioterapia in questo momento. “Sorrido ma non è facile”, aveva detto dopo aver tagliato i capelli per ragioni legate proprio alle cure mediche da affrontare.

I sogni di Carolina Marconi

Non ha mai negato di avere paura, ma ha messo davanti a tutti il suo desiderio di continuare a vivere per esaudire il sogno di diventare mamma. Gli “angeli” che ha trovato in ospedale li ha menzionati tutti: “Ho trovato infermieri troppo simpatici, Salvatore e Nando, hanno messo un po’ di musica ed ero subito a mio agio”. Il tempo ha cominciato a scorrere veloce e grazie ai sorrisi, la prima chemioterapia è già alle spalle. Carolina Marconi corre, Carolina Marconi va avanti rappresentando un grande esempio, un messaggio importante di positività, su come la vita va vissuta, fino in fondo e senza paura.