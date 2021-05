Carolina Marconi ha un tumore al seno: “Questo è il mio ultimo sole prima dell’inizio della chemio”

L’ultimo post di Carolina Marconi, attrice e showgirl di origini venezuelane, ha commosso il mondo di Instagram. Lunedì 24 maggio ha pubblicato un lungo messaggio ai fan in cui ha spiegato il motivo di una sua gita fuori porta al mare: “Ho approfittato di questi due giorni di sole prima di iniziare la chemio a metà giugno perché non potrò più prendere sole fino a dicembre“. L’ex gieffina (concorrente con Serena Garitta e Patrick Pugliese della quarta edizione del “Grande Fratello”, nel 2004) ha rivelato qualche giorno fa di essersi operata a causa di tumore al seno e di doversi sottoporre alla terapia durante i prossimi mesi.

Il post di Carolina Marconi sulla chemioterapia

Lunedì 24 maggio uno struggente messaggio ai suoi follower su Instagram: “Vorrei ringraziare tutti per i tanti messaggi che ho ricevuto, mi danno tanta forza e una carica positiva“. Poi il ringraziamento alla famiglia e agli amici: “Mi hanno organizzato un weekend stupendo nella mia amata Formia, un posto magico, perché ci andavo fin da quando ero una bambina“. E infine l’annuncio delle nuove cure a cui deve sottoporsi a causa del cancro al seno: “Ho approfittato di questi due giorni di sole prima di iniziare la chemio a metà giugno, anche perché non potrò più prenderlo fino a dicembre“.

Marconi ha confessato di essere in ansia per le sue condizioni di salute: “Ma sono fortunata perché ci sono tante persone che mi sono vicine e non mi fanno sentire sola“. L’ex gieffina ha detto di rosicare perché le cadranno i capelli: “Li ho sempre portati lunghi ma non è un problema cresceranno e mi divertirò a cambiare i look con le parrucche. Sicuramente perderò anche le mie ciglia, ma ci sono sempre le ciglia finte“.Ÿ˜

Il cancro al seno e le emozioni dalla showgirl

A Carolina sono serviti due post su Instagram per raccontare il suo dolore e condividere quanto le stava succedendo. Nel weekend la showgirl, in due lunghi messaggi ai follower, accompagnati da una foto con lei sorridente in bianco e nero ha rivelato tutti i sentimenti e le emozioni che stava provando:

Non sono brava a raccontarmi ma vorrei condividere, anche se non è facile, un periodo brutto della mia vita. Il 24 marzo mi hanno diagnosticato un tumore al seno, ricordo quando i medici me l’hanno detto. Mi si è gelato il sangue e sono scappata di corsa come una furia sbattendo la porta. Sono andata al bar della clinica scoppiando in un pianto senza fine. I pensieri mi tormentavano. Mi chiedevo: “E ora tutti i miei sogni e i miei progetti che fine faranno?!” Mi sentivo finita come donna. Distrutta, mi mancava l’aria. Ero persa.

Poi le preoccupazioni di una donna che sogna di costruire una famiglia e avere dei bambini: “Come faccio a diventare mamma?” si è chiesta. “Ma mi sono calmata e sono rientrata in stanza dai medici“, per impiegare le energie a lottare contro la malattia e non contro le paure.

L’operazione e l’esportazione della mammella

“Ho affrontato un’operazione difficile durata più o meno 8 ore. Dovevano esportarmi il tumore e anche ricostruirmi la mammella. Ebbene sì ho sacrificato la mia mammella per evitare la radio”, ha confessato l’attrice.

Poi il racconto dell’operazione: “Quel giorno ero la prima della lista ad essere operata alle 8 del mattino. Mi ricordo che prima di chiudere gli occhi ero terrorizzata dal pensiero di non risvegliarmi. Così, cellulare alla mano, ho scritto la parola ‘ti amo’ e ho inviato un messaggio whatsapp a tutte le persone che voglio bene“. L’ intervento di Carolina è andato bene: “Mi sono svegliata, Dio mi aveva dato un’altra possibilità nella vita“.

L’esame istologico e la chemio

Ma le cose purtroppo non sono andate come l’ex gieffina immaginava. L’esame istologico ha dato un esito indesiderato: “Devo per forza fare la chemio per 6 mesi a scopo preventivo. Quel giorno mi è ricrolatto il mondo addosso. Non era finita lì“.

Ma senza abbattersi e da guerriera qual è si è promessa di affrontare tutto con serenità, coraggio e con la determinazione che la contraddistingue.

Carolina Marconi è fidanzata con Alessandro Tulli

Carolina Marconi è legata sentimentalmente ad Alessandro Tulli, ex attaccante della Roma, dal 2014. Un amore importante – come ha ricordato lei stessa sui social – cresciuto nel tempo e diventato sempre più forte. La showgirl lo ha ringraziato pubblicamente su Instagram per la vicinanza dimostrata in questo momento difficile.

In passato la Marconi è stata fidanzata col deejay Tommy Vee ( pseudonimo di Tommaso Vianello) conosciuto nella Casa del Grande Fratello.

Per quanto riguarda la carriera nel mondo dello spettacolo, dopo un breve periodo sotto i riflettori, ha deciso di lasciare lo showbiz per dedicarsi al suo negozio d’abbigliamento.