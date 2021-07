Carolina Marconi, il gesto che colpisce i follower: “Non ne potevo più”

L’ex concorrente del Grande Fratello, Carolina Marconi, ha fatto un gesto che ha colpito tutti i follower, ecco di cosa si tratta.

Carolina Marconi (Foto dal web)

Carolina Marconi è una showgirl di origine venezuelana ma naturalizzata italiana. Suo padre, infatti, è un diplomatico italiano-eritreo. È diventata famosa nel nostro paese dopo aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello, nel 2004, dove giunse al quinto posto finale.

Prima della partecipazione al reality show di Canale 5, aveva avuto diverse esperienze nel mondo della tv. Nel 1997, partecipò come valletta al programma Beato tra le donne, nel 1998 a I Cervelloni, nel 1999 a Festa di classe, nel 2000 a Goleada, nel 2001 a Stasera pago io programma di Fiorello.

Nel 2006 è uscito il suo primo calendario senza veli grazie al quale ottiene uno straordinario successo. In seguito, conduce alcuni programmi tv, come Tintoria Show e On the road. Partecipa anche ad alcune serie tv come Un posto al sole d’estate e Baciati dall’amore.

Leggi anche –> Ainett Stephens, gli short sono cortissimi, le gambe mozzafiato: un sogno da 19 K – FOTO

Carolina Marconi, ecco il gesto che ha colpito i suoi fan e non.

La showgirl venezuelana sta combattendo da un po’ di tempo con un tumore al seno. Nel marzo scorso è stata operata e al momento sta ancora combattendo contro questa dura malattia. La 43enne non si è mai nascosta e ha sempre mostrato tutto, soprattutto sul suo profilo Instagram.

La showgirl ha rasato i capelli perché ha affermato che era stanca di vederli cadere a causa della sua malattia. Ha pubblicato la foto del suo nuovo look sul suo profilo Instagram mostrando il suo bellissimo sorriso e tutta la sua bellezza anche senza i capelli.

Leggi anche –> Can Yaman è stato censurato! Quello che non andrà in onda è incredibile

Ecco le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello: