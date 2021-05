Carolina Marconi con un lungo post sui social racconta la sua lotta contro il tumore al seno: ecco le parole dell’ex gieffina su Instagram.

L’ex gieffina racconta della sua battaglia

Carolina Marconi ha scelto una foto in riva al mare per raccontare la paura che sta vivendo in questi giorni. Parliamo dell’attrice e showgirl venezuelana, nota soprattutto per aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello. Durante il reality conobbe Tommy Vee con il quale ha avuto una relazione, durata però per circa un anno. Carolina con un lungo post sui social ha raccontato la sua battaglia contro il tumore: per fortuna è circondata da amore e dall’affatto dei suoi cari, dei suoi parenti ed amici e dei suoi fan! Ecco le sue parole sui social.

Carolina Marconi, la lotta contro il tumore al seno: “A metà giugno inizierò le chemio”

Carolina Marconi con una bellissima foto pubblicata su Instagram ha voluto parlare della sua battaglia contro il tumore. Lo scorso 24 marzo le hanno diagnosticato un tumore al seno. Non sono giorni facili per la venezuelana che però non perde mai il sorriso e la grinta. Ecco le sue parole.

“Ho approfittato di due giorni di sole prima di iniziare la chemio a metà giugno perchè non potrò più prendere sole fino a dicembre” ha spiegato l’ex gieffina che ha trascorso il weekend a Formia. “Ho un po’ di ansia ma sono fortunata perchè ci sono tante persone che mi sono vicine e non mi fanno sentire sola. Non vi nascondo che un po’ rosico perchè mi cadranno i capelli con la chemio. Li ho sempre portati lunghi ma non è un problema” continua la venezuelana naturalizzata italiana. La donna si fa forza pensando che potrà fare uso di parrucche, così come di ciglia finte qualora dovesse perdere anche quelle.

“Comunque io sto bene e affronterò tutto con tranquillità. L’atteggiamento per queste situazione e’ non perdere mai l’entusiasmo come i bambini e il sorriso perchè tutto si risolve e si combatte !!! Si ritorna sempre meglio di prima … sono fortunata per tutto L’amore che mi circonda, per questo dico grazie tutti i giorni della mia vita non e’ tutto scontato …buona giornata a tutti con grinta” ha concluso l’ex gieffina.