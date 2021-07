Carolina Marconi si è rasata i capelli a zero: “È stata una liberazione”

Carolina Marconi affronta con il sorriso un nuovo step della sua malattia, il tumore al seno che a causa dei cicli di chemioterapia le ha comportato la perdita dei capelli. Così da un caschetto sbarazzino di appena pochi giorni prima, l’ex gieffina ha deciso di passare completamente alla testa rasata: macchinetta alla mano si è ripresa con il suo smartphone durante il cambio di look e ha pubblicato il video su Instagram. Carolina, che non ha mai perso la gioia di vivere nonostante la malattia, ha dato ai suoi fan un grande esempio di positività: “Ecco a vuoi la vostra pelatina. Ho rasato i capelli da sola non ne potevo più ..vederli cadere e rasarli e’ stata una liberazione.”, ha spiegato. “Comunque con questo caldo sono molto fresca e leggera vediamo sempre il lato positivo. Comunque on mollo mai l’umore a “pallettoni “nonostante tutto ..la salute è la cosa fondamentale ..questo percorso mi sta insegnando molto.. dico sempre che nn sono malata ..non siamo malati ..solo e’ una situazione da risolvere!”.

Carolina Marconi ha iniziato la chemioterapia

Carolina Marconi sta affrontando le sedute di chemioterapia con grande forza e determinazione. Nelle foto pubblicata su Instagram, sfodera un sorriso smagliante mentre si sottopone al primo cicl. Non ha intenzione di lasciarsi abbattere, ma ha ammesso che all’inizio ha avuto un po’ di paura, come è normale che sia in circostanze tanto delicate: “Non vi nego che me la stavo facendo addosso. Ero spaventata, non sapevo che effetto mi potesse fare questo liquido che piano piano scorreva nelle mie vene, meno male che avevo la mascherina ed ho fatto un piccolo piantino così nessuno l’ha notato”. A spingerla a non buttarsi giù è stato il suo sguardo verso il futuro, il suo grande desiderio di diventare mamma: “Poi la paura è finita, mi sono distratta, ho pensato a tutte le cose belle che dovrò fare una volta terminato tutto, al mio grande sogno di diventare mamma, i miei progetti da realizzare. Devi pensare e sognare solo cose belle”.