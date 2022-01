Caroline Diament : la sociétaire des Grosses Têtes est-elle mariée ? 

Elle s’est confiée. Caroline Diament est une chroniqueuse et animatrice de radio et de télévision que l’on ne présente plus. Elle a enchaîné les apparitions et a travaillé avec des animateurs comme Patrick Sabatier, Christophe Dechavanne, Daphné Bürki ou encore Laurent Ruquier. Sociétaire des Grosses Têtes, elle sera présente lors de la nouvelle édition de la version TV des Grosses Têtes. Celle-ci est diffusée sur France 2 ce samedi 22 janvier. Caroline Diament sera aux côtés de Michèle Bernier, Esteban, Jeanfi Janssens, Paul El Kharrat, Bernard Mabille, Valérie Mairesse, Yoann Riou, et Sébastien Thoen. L’occasion d’évoquer la vie privée de la chroniqueuse. C’est en 1992 qu’elle a dit “oui” à Philippe Edouard Elbaz. Trois ans plus tard, le couple a accueilli leur petite fille, prénommée Salomé. Alors qu’ils semblaient filer le parfait amour, Caroline Diament et son mari se sont séparés en 2015 et elle n’a jamais refait sa vie. “Je ne serais plus jamais en couple, vivre avec quelqu’un c’est non. Cela fait cinq ans que je vis seule avec ma fille et c’est l’éclate !“, avait-elle confié sur l’antenne de France 2. Un quotidien dans lequel elle s’épanouit.

Ça lui convient. Très heureuse dans sa vie de mère célibataire, Caroline Diament n’avait pas hésité à enchainer les confidences. “J’ai été en couple depuis l’âge de 20 ans. Maintenant, je vis mon adolescence avec une carte bleue. Je n’ai pas besoin de l’autorisation de mes parents, je suis beaucoup plus aventureuse“, s’était-elle amusée. De plus, la chroniqueuse avait assuré être proche de sa fille et elle avait mentionné sa notoriété, qui n’atteint pas Salomé. “La notoriété, pour elle, ça n’existe pas“, avait-elle affirmé. La raison ? “Elle est parfois surprise qu’on reconnaisse sa maman mais après elle a un rapport très décontracté avec la notoriété. Les gens sont plutôt gentils avec moi, j’inspire le sourire puisque je suis dans les émissions pour raconter des conneries“, avait poursuivi l’animatrice. Toutefois, elle avait précisé qu’il y a des inconvénients à être une personnalité publique : “Par contre, vous n’êtes jamais à l’abri d’un con qui vous fixe pendant que vous mangez“, avait-elle conclu.

Caroline Diament : pourquoi aime-t-elle participer aux Grosses Têtes ?

Sociétaire des Grosses Têtes, Caroline Diament a accepté de participer à l’émission de Laurent Ruquier pour une raison simple. “On m’a demandé d’y être comme je suis dans la réalité, très cash“, avait-elle d’abord avoué avant d’ajouter : “Je ne me force jamais et je crois que c’est cela qui fait qu’on m’appelle“. Très transparente et directe sur l’antenne de RTL, la chroniqueuse est appréciée des auditeurs.

