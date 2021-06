carote:-come-usarle-al-meglio-in-base-al-tuo-segno-zodiacale

fonte foto: Adobe Stock

Voglia di carote? Scopri come prepararle al meglio in base al tuo segno zodiacale. Per una ricetta in grado di conquistarti ogni giorno.

Le carote sono tra le verdure di stagione del mese di Maggio. Colorate, allegre ed in grado di donare colore e sapore ai piatti più disparati, sono sicuramente un ingrediente che è sempre utile avere in casa. Ma come prepararle per far si che piacciano davvero? Oggi, dopo aver visto quali sono gli spiedini estivi adatti ai segni zodiacali, scopriremo un piatto a base di carote tutto da gustare e abbinato a ogni segno dello zodiaco.

Un piatto a base di carote per te: ecco il consiglio delle stelle

Ariete – Le carote prezzemolate

Posto che le carote le potresti apprezzare anche semplicemente da granocchiare, un buon modo per gustarle è prezzemolate. Una ricetta semplice da realizzare, particolarmente adatta alla stagione calda e che per questo ti piacerà avere come contorno sia a pranzo che a cena. Un modo colorato e simpatico per gustare questi ortaggi e fare il pieno delle loro tante proprietà.

Toro – Le carote al forno con formaggio

Un piatto goloso a base di queste verdure? Basta metterle al forno e creare una sorta di sformato con taleggio o altri formaggi di tuo gradimento. Un piatto bilanciato e completo che potrai gustare come secondo o come contorno e che ti piacerà preparare per le persone che ami. Il tutto mantenendoti sul semplice ma senza mai rinunciare al gusto.

Gemelli – Le polpette di carote

Quando hai voglia di qualcosa che sia colorato, allegro e ovviamente gustoso, puoi puntare tutto su delle polpette di carote. Mescolando questi ortaggi ad altre verdure e volendo anche a del formaggio otterrai infatti qualcosa di unico. Buone da gustare sia calde che fredde si prestano ad interpretazioni di ogni tipo. E tutto ciò ti aiuterà a gustarle senza mai stancarti. Cosa che per te è molto importante, no?

Cancro – Le carote glassate

Un piatto semplice ma con un sapore così unico da conquistarti in ogni momento è quello a base di carote glassate. Un contorno sfizioso che ti riporterà a quando eri bambina e che ti consentirà di fare una vera e propria esperienza di gusto. Ottime da abbinare a secondi di ogni tipo, si riveleranno anche uno stuzzichino piacevole da gustare in ogni momento della giornata.

Leone – La parmigiana di carote

Visto che quando si tratta di cucina ti piace sorprendere gli altri, un buon modo per farlo è quello di preparare una buona parmigiana di carote. Un piatto semplice ma al contempo originale che sorprenderà i tuoi ospiti e che ti aiuterà a fare sempre bella figura. Il sapore e l’aspetto ti aiuteranno a rendere bella ogni pietanza con cui sceglierai di accompagnarle. E tutto per un risultato che ti piacerà ripetere nel tempo.

Vergine – Le carote al latte

I piatti semplici, quando si parla di verdure, sono sempre quelli che ti si addicono di più. E cosa c’è di meglio, quindi, delle carote al latte? Gustarle ti piacerà almeno come prepararle. E saranno sempre una buona scelta da portare a tavola in caso di ospiti improvvisi. Un piatto che amerai e che ti farà sentire sempre nella tua comfort zone di gusto.

Bilancia – Le carote al forno

Quando desideri un piatto semplice che abbia al contempo gusto ed eleganza, puoi puntare sulle carote al forno. Semplici da realizzare, ricche di gusto e adatte per essere presentate in modi sempre diversi. Mangiarle ti donerà la giusta dose di allegria unita alla consapevolezza di avere davanti a te un piatto sia buono che sano.

Scorpione – Le carote al formaggio

Delle carote da cucinare con un buon formaggio possono diventare un contorno leggero ma al contempo gustoso. Uno di quelli che amerai al punto da volerli sperimentare anche sotto forma di antipasto e che ti piacerà sbocconcellare qua e là quando hai voglia di qualcosa di buono. Perfetti da condividere con le persone che ami, una volta provate entreranno ben presto nel tuo menu.

Sagittario – Le carote saltate con piselli

Quando hai voglia di un contorno semplice ed in grado di donarti allegria puoi gustare delle semplicissime carote con piselli. Un piatto che preparerai in poco tempo e che ti donerà il buon umore già solo guardandolo. Buono per accompagnare contorni di ogni tipo, si può usare anche come antipasto o per arricchire frittate e altre pietanze. Una sorta di jolly che troverai il modo di riutilizzare in mille modi diversi.

Capricorno – Le frittelle di carote

Se hai amici a cena e la tua voglia di mangiare qualcosa di diverso è tanta, puoi realizzare delle frittelle di carote da servire come antipasto o da accompagnare a formaggi e altre verdure. Un modo sicuramente originale per servirle e che piacerà sia a te che ai tuoi ospiti. E tutto per un piatto colorato, allegro e perfettamente in linea con l’estate.

Acquario – Le chips di carote

La tua voglia di mangiare qualcosa di diverso si fa sempre più forte? Prova a realizzare delle chips di carote. Leggere e croccanti si riveleranno lo snack ideale per ogni momento, donandoti qualcosa di buono da gustare sia da sola che in compagnia. Esattamente ciò di cui hai bisogno nel periodo estivo, quando la voglia di cucinare è poca e va poco d’accordo con il bisogno di sperimentare sapori nuovi.

Pesci – La frittata con carote e formaggio

Un buon piatto che amerai sicuramente e nel quale potrai includere queste verdure è la frittata. Unendo carote e formaggio otterrai un mix di sapori che ti piacerà fin dal primo assaggio e che per questo desidererai condividere con le persone che ami. Il tutto per un piatto che si presta a diventare un antipasto, un secondo e addirittura un piatto unico. Per non contare la possibilità di renderlo parte di una colazione salata. La scelta perfetta per rendere più golosa la tua estate.

Trovare il modo giusto per gustare le carote ti aiuterà a dar vita a piatti sempre diversi. Cosa che con queste dodici idee sarà ancora più semplice e divertente.

Ricordiamo che l’oroscopo è solo un modo divertente per giocare insieme e per trovare spinti nuovi basandosi anche sul proprio segno zodiacale.