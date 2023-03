Carpa gigante de 65kg é retirada de represa com retroescavadeira em Vargem Grande do Sul; FOTOS

Prefeitura informou que funcionários municipais encontraram o peixe boiando. Tamanho e peso surpreenderam e foi necessário utilizar maquinário para retirá-lo da água. Carpa gigante de 65kg é retirada de represa com retroescavadeira em Vargem Grande do Sul

Prefeitura de Vargem Grande do Sul/Divulgação

Uma carpa gigante de 65 quilos e cerca de 1,10 metro de comprimento surpreendeu os moradores de Vargem Grande do Sul (SP) ao precisar ser retirada da Represa Eduíno Sbardelline com a ajuda de uma retroescavadeira.

O resgate foi feito na quarta-feira (8) e repercutiu nas redes sociais na noite da quinta (9) depois do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) postar as imagens nas redes sociais.

Procurada pelo g1, a prefeitura informou que os funcionários municipais encontraram a carpa boiando e foi necessária a utilização de maquinário por conta do tamanho e peso do peixe.

A administração municipal disse ainda que o descarte foi feito de maneira correta pelo Departamento de Serviços Urbanos e Rurais.

Prefeitura de Vargem Grande do Sul/Divulgação

Ainda de acordo com a prefeitura, a morte do peixe ocorreu por causas naturais e a suspeita é que a carpa tenha de 12 a 20 anos, já que a espécie que vive na represa de Vargem Grande do Sul tem uma expectativa de vida mais longínqua.

Conforme estudos e análises feitas anteriormente pela administração municipal, é comum que após atingir um certo tempo de vida, as carpas venham a morrer durante a época de reprodução.

Outro peixão… e não é história de pescador

Carpa gigante também foi encontrada em 2021 na represa em Vargem Grande do Sul

Prefeitura de Vargem Grande do Sul/Divulgação

Em 2021, uma outra carpa gigante foi encontrada na represa. O peixe também pesava por volta dos 65 kg e tinha o mesmo comprimento. Um registro feito na época comprova o tamanho do bicho.

Segundo a prefeitura, esse tipo de vida é comum por conta dos açudes e lagos no local onde a represa foi construída.

Vito Califano