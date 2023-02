Carpinteiro, açougueiro e mais: Sine em RR oferta 63 vagas de emprego nesta terça-feira (7)

Atendimento do Sine fica no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) e funciona no horário das 7h30 às 13h30. Vaga de carpinteiro é ofertada pelo Sine em Roraima

Reprodução/Internet

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Roraima oferta 63 novas vagas de trabalho em diferentes áreas de atuação nesta terça-feira (7).

Para concorrer a uma vaga o candidato deve fazer o cadastro no sistema de emprego no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), localizada na rua Pavão, 206, bairro Mecejana, zona Oeste de Boa Vista.

É necessário apresentar a carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, currículo e comprovante de residência atualizado. Aqueles que têm cursos na área que deseja concorrer, podem levar os certificados para compor o cadastro. O atendimento ocorre das 7h30 às 13h30.

Veja as vagas abaixo:

Açougueiro. Requisitos: experiência informal, experiência na área e ensino médio completo. – 09 vagas;

Ajudante de eletricista. Requisitos: experiência comprovada na carteira, experiência na área, conhecimento com baixa tensão, curso NR 10, NR 35 e ensino médio completo. – 1 vaga;

Auxiliar de padeiro. Requisitos: experiência comprovada na carteira, agilidade, proativo, comunicativo, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 1 vaga;

Auxiliar de estoque. Requisitos: experiência informal e ensino fundamental completo. – 1 vaga;

Auxiliar administrativo. Requisitos: experiência comprovada na carteira e ensino médio completo. – 1 vaga;

Auxiliar de lavanderia. Requisitos: experiência informal, preferencialmente ao sexo masculino, exigir esforço físico, ser responsável, ter disponibilidade de horário, carteira de vacina atualizada e ensino médio completo. – 1 vaga;

Camareira de hotel. Requisitos: experiência informal tenha experiência como faxineira, camareira ou empregada, disponibilidade de horário, ter iniciativa, ágil, seja responsável, ter carteira de vacina atualizada e ensino médio completo. – 3 vagas;

Carpinteiro. Requisitos: experiência comprovada na carteira, saber ler projetos, carta de recomendação e ensino fundamental completo. 1 vaga;

Caseiro I. Requisitos: experiência comprovada na carteira , seja casado (sem filhos), disponibilidade para morar , fazer serviços gerais com experiência motoserra, roçadeira e ensino médio completo. – 1 vaga;

Caseiro II. Requisitos: experiência informal, cuidar de um sitio na região do canta, confiança iii, manter o local limpo em ordem e ensino fundamental completo. – 1 vaga;

Cozinheiro. Requisitos: sem experiência na carteira, tenha conhecimento /treinamento básico em gastronomia, assiduidade, seja atenciosa (o), tenha disciplina, espírito de equipe, potencial de aprendizagem, tenha um bom relacionamento pessoal, responsável e ensino fundamental completo. – 2 vagas;

Eletricista. Requisitos: experiência comprovada na carteira, ter cursos na área: rede de distribuição de alta e baixa tensão, nr 10, nr 35 e sep, ter cnh b, disponibilidade para viagens (Amajari) e ensino médio completo. – 2 vagas;

Empregada doméstica I. Requisitos: experiência comprovada na carteira, limpeza, lavar, passar e ensino médio completo. – 1 vaga;

Empregada doméstica II. Requisitos: experiência informal, saber passar, cozinhar e limpar, cuidar de uma idosa e ensino fundamental completo. – 1 vaga;

Instalador de acessórios de veículos (linha pesada). Requisitos: experiência informal, experiência em acessórios de linha pesada, pontualidade, desenrolado, manuseio de furadeira, tenha CNH e ensino fundamental completo. – 1 vaga;

Mecânico de automóvel. Requisitos: experiência comprovada na carteira, noções de informática geral, conhecimento em mecânica automotiva, disponibilidade de horário, CNH categoria B e ensino médio completo. – 1 vaga;

Mecânico de máquinas pesadas. Requisitos: experiência comprovada na carteira, experiência na área, disponibilidade de horário e ensino fundamental completo. – 1 vaga;

Mecânico de máquinas agrícolas. Requisitos: experiência comprovada na carteira, conhecimento em mecânica agrícola, noções de informática, disponibilidade de horário, CNH B, ensino médio completo. – 1 vaga;

Motorista de caminhão. Requisitos: experiência como motorista de veículos pesados, município baliza, CNH D, cursos (operador de much e direção defensiva) e ensino médio completo. – 1 vaga;

Oficial de serviços gerais. Requisitos: experiência informal, conhecimento em sistema hidráulico, pintura, cartão de vacina atualizado e ensino médio completo. – 1 vaga;

Repositor – em supermercados. Requisitos: experiência informal e ensino médio completo. – 5 vagas.

Segurança de hotel. Requisitos: experiência informal, ter curso de segurança, ter carteira de vacina atualizada, ter disponibilidade de horário, ter CNH AB (diferencial), tenha agilidade, iniciativa e ensino médio completo. – 2 vagas;

Técnico em segurança do trabalho I. Requisitos: sem experiência, transporte próprio, curso técnico, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 1 vaga;

Técnico em segurança do trabalho II. Requisitos: experiência comprovada na carteira, conhecimento básico em e-social e sst, organização e senso de responsabilidade, tenha cnh e ensino superior em técnico em segurança do trabalho. – 1 vaga;

Vendedor interno I. Requisitos: experiência comprovada na carteira, experiência em vendas no varejo de roupas feminina, transporte próprio, ensino médio completo. – 4 vagas;

Vendedor interno II. Requisitos: experiência comprovada na carteira, preferencialmente ao sexo masculino, trabalhar com vendas de calçados, transporte próprio e ensino médio completo. – 3 vagas

Vendedor interno III. Requisitos: experiência comprovada na carteira, experiência com vendas no varejo de roupas femininas, transporte próprio e ensino médio completo. – 4 vagas;

Vendedor pracista. Requisitos: experiência comprovada na carteira, experiência em vendas (6 meses), ter CNH A, transporte próprio, seja responsável, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 2 vagas;

Analista de suporte técnico (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência comprovada na carteira, conhecimento de informática básico, laudo atualizado e ensino médio completo. – 1 vaga;

Atendente de lojas e mercados (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: sem experiência comprovada na carteira, laudo medico atualizado, disponibilidade de horário, boa comunicação, proatividade e ensino fundamental completo. – 10 vagas;

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência comprovada na carteira, conhecimento em informática básica, laudo atualizado e ensino médio completo. – 1 vaga;

Estoquista (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: sem experiência e ensino médio completo. – 1 vaga;

Mata