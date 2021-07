Carrà, Joaquin Cortes distrutto rompe il silenzio: il legame con Raffaella

La morte di Raffaella Carrà ha colto tutti di sorpresa. Tra coloro che hanno accolto con dolore la notizia della scomparsa della prima showgirl italiana è stato Joaquin Cortes. A unire il noto ballerino spagnolo e la regina del piccolo schermo è stata una amicizia fatta di stima e reciproco supporto. Raffaella Carrà invitava spesso Joaquin nelle sue trasmissioni sia in Italia che in Spagna, dimostrando di credere tanto nel suo talento. Cortes è stato anche uno dei giudici della trasmissione Forte Forte Forte su Rai1. In un lungo post pubblicato suoi profili social, Joaquin ha espresso tutta sua sofferenza e il suo dolore per la donna scomparsa che considerava una madre:

“Come mi mancherai Raffaella, madre mia. Non ce l’ho fatta a parlare prima, perché sono distrutto. Se n’è andata una donna incredibile, una mia amica”

Il ballerino ha fatto sapere che Raffaella l’ha sempre sostenuto fin da bambino e ha continuato a farlo per il resto della sua vita. Lei è stata al suo fianco quando non c’era nessun altro e gli ha insegnato tanto, sia a lei che a coloro che le sono stati accanto. Inoltre, nel lungo messaggio scritto, l’uomo ha sottolineato come la conduttrice sia stata in grado di abbattere i tabù arrivando a conquistare un pubblico trasversale:

“Eri coraggiosa e trasgressiva, solo tu potevi cantare una canzone in cui dicevi che per fare bene l’amore devi venire al Sud n un’epoca in cui eravamo pieni di tabù, fu un inno all’amore, al divertimento e alla fine, la cantarono intere famiglie”

Raffaella Carrà morta: Maria De Filippi e Pippo Baudo alla camera ardente per l’ultimo saluto

In Campidoglio è stata allestita la camera ardente per l’ultimo saluto a Raffaella Carrà. Tuttavia non sono mancate le polemiche: Lorella Cuccarini è stata attaccata dopo averla ricordata in un post. Tra i primi a volere addio alla grande regina della televisione e dello spettacolo sono stati Maria De Filippi e Pippo Baudo.

La conduttrice di Canale 5, accompagnata da Sergio Japino, è rimasta in preghiera per alcuni minuti prima di lasciare la Sala. Raffaella Carrà e Maria De Filippi hanno avuto un rapporto molto forte con qualche polemica a distanza. Il tempo poi ha rasserenato ogni dissapore, complice anche la grandezza di entrambe.

Tra i volti presenti anche Pippo Baudo che ha ricordato la collega sostenendo di avere avuto il privilegio di essere anche uno dei suoi amici e il dolore, in questi casi, è maggiore.