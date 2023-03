‘Carrasco de facção’ é preso suspeito de matar casal na noite de Natal e praticar série de assassinatos em Palmas

Segundo a Polícia Civil, homem é considerado de alta periculosidade. Casal morto no Natal era de Cristalândia e foi vítima de emboscada ao ser atraído para Palmas. Luana e Victor foram assassinados a tiros na noite de Natal, em Palmas

Reprodução/TV Anhanguera

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta sexta-feira (3), um homem suspeito de matar o casal de namorados Victor Iury Gomes de Almeida Sabbag e Luana Soares Azevedo, na noite de Natal, no ano passado, em Palmas. A polícia informou que o homem era uma espécie de carrasco, um dos homens designados por uma facção criminosa para cometer homicídios.

Ele também teria praticado uma série de assassinatos no mês de fevereiro em Palmas. Foram três vítimas atingidas por tiros, durante brigas entre facções criminosas. O g1 acompanhou a grande quantidade de homicídios registrados na capital. Do dia 1º de janeiro até o dia 20 de fevereiro, foram contabilizadas 32 mortes em Palmas

O homem está preso na Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPPP) e, segundo o delegado da DHPP Eduardo Menezes, trata-se de um indivíduo de alta periculosidade.

“Além do homicídio do casal, esse homem é suspeito de ter praticado outros três homicídios no mês de fevereiro, em Palmas, em briga entre facções. Trata-se de uma pessoa de alta periculosidade, sendo um dos homens escalados pela facção para matar. Essa é uma prisão de grande importância que, sem dúvidas, vai impactar na ocorrência de homicídios na capital”, destacou.

Luiz Castro/SSP

Emboscada para casal de namorados

Os namorados, Victor Iury Gomes de Almeida Sabbag e Luana Soares Azevedo, moravam em Cristalândia e viajaram para Palmas no dia 24 de dezembro acreditando que participariam de uma festa de Natal, mas caíram em uma emboscada. Os corpos foram encontrados na madrugada do dia 25 em uma estrada vicinal, às margens da TO-030, que liga Taquaralto ao Distrito de Taquaruçu.

O homem que teria atraído o casal até Palmas foi preso no início do mês de fevereiro, durante uma operação da Polícia Civil, no distrito de Luzimangues. Segundo a polícia, ele seria amigo do casal. Alexsander Marcial Pinto buscou as vítimas na rodoviária de Palmas, levou-as para um hotel e depois para uma festa.

Para fazer Vitor acreditar que realmente iria a uma festa, o homem chegou a levar a vítima a uma distribuidora de bebidas para comprar cerveja. Da distribuidora, Victor e Luana, foram levados para a boca de fumo e, lá, foram sequestrados por dois membros da facção rival e levados até uma região de mata próxima ao Distrito de Taquaruçu, onde foram executados.

De acordo com o delegado da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Eduardo Menezes, o crime foi motivado por uma richa entre facções. As investigações apontaram que Victor teria tentado matar o membro de um grupo rival em Cristalândia.

O suspeito, que atraiu as vítimas para a morte, chegou a enviar um áudio comemorando, horas após o assassinato, em Palmas. Na mensagem, Alexsander diz: “Tá ligado, meu padrin? Tá ligado que eu sou zica? Papai pegou foi bonitão. Só na cabeça”.

Reprodução/TV Anhanguera

Vito Califano