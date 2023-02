carrefour-italia:-50%-di-rifiuti-alimentari-in-meno-entro-il-2025

In occasione della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare che si è celebrata ieri, 5 febbraio, Carrefour Italia ha voluto diffondere i numeri che contraddistinguono l’impegno e gli obiettivi dell’azienda su questo fronte. Obiettivo primario di Carrefour Italia – che si dice particolarmente attenta a prevenire lo spreco, ridistribuire le eccedenze, riciclare e valorizzazione i prodotti ancora commestibili – resta quello di ridurre del 50% i propri rifiuti alimentari entro il 2025.

A tal fine il primo passo contro la riduzione degli sprechi avviene nel punto vendita: dalla valorizzazione dei prodotti prossimi alla scadenza venduti a un prezzo ridotto nelle apposite “vasche antispreco”, al recupero delle eccedenze, grazie al recente lancio delle “Box Ortofrutta”, disponibili ad un prezzo conveniente e contenenti frutta e verdura assortite con i prodotti buoni salvati dalle confezioni danneggiate.

Come si legge nella nota stampa, Carrefour Italia è l’unico retailer a promuovere la vendita scontata al 70% di prodotti oltre Termine minimo di Conservazione. Il TMC, che differisce dalla data di scadenza, è la data entro la quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione, ma non pregiudica la possibilità di consumarlo successivamente. Solo nel 2022, il valore della merce salvata dallo spreco grazie alla vendita dei prodotti a TMC superato è stato di oltre 803mila euro. Nei punti vendita, Carrefour Italia promuove un acquisto consapevole e responsabile, anche per favorire una riduzione dell’impatto ambientale nelle case dei consumatori.

Grazie alla partnership con Too Good To Go, solo nel 2022, sono state salvate oltre 278mila magic box, per un totale di 679 tonnellate di CO2 risparmiate. Inoltre, l’ultima campagna promossa da Carrefour e Too Good To Go, “Save The Panettone”, ha permesso di recuperare oltre 1700 magic box natalizie, più del doppio rispetto all’anno precedente.

“La riduzione dello spreco alimentare è un impegno che Carrefour Italia porta avanti quotidianamente insieme a tutti i propri collaboratori. È al centro della nostra strategia di sostenibilità, che ci vede promotori di buone pratiche e parte attiva nel processo di cambiamento nell’approccio al consumo per garantire la transizione alimentare per tutti – spiega Christophe Rabatel, CEO di Carrefour Italia -. Iniziative concrete nel punto vendita rivolte ai nostri clienti, ma anche sostegno delle comunità in cui operiamo, con la donazione di cibo ad associazioni benefiche sul territorio a sostegno delle persone in difficoltà”.

Per il mese di febbraio, l’impegno di Carrefour continua con la campagna “Zero Sprechi”.

L’articolo Carrefour Italia: 50% di rifiuti alimentari in meno entro il 2025 proviene da The Map Report.

Ufficio Stampa