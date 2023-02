carreta-atinge-passarela-e-fica-presa-a-estrutura-na-grande-natal

Caso aconteceu na noite de domingo (26) em Parnamirim. Trecho foi liberado na madrugada desta segunda-feira (27). Carreta atingiu passarela e ficou presa à estrutura em Parnamirim, na Grande Natal

Uma carreta atingiu uma passarela na BR-101 e ficou presa à estrutura na noite de domingo (26) em Parnamirim, na Grande Natal. O veículo ficou parado no local por cerca de três horas.

Segundo o veículo seguia para um supermercado localizado na região, para realizar abastecimento. Ao entrar na rua Odilon Braga o baú colidiu com a passarela teve a porta danificada, de forma que a carreta ficou presa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado usou um alicate mecânico para romper a estrutura do baú. Durante a operação, tanto a via quanto a passarela ficaram interditadas.

Carreta ficou presa após atingir passarela em Parnamirim, na Grande Natal

A ação durou das 22h20 até por volta de 1h na madrugada desta segunda-feira (27), quando a via foi liberada.

Os bombeiros também verificaram a estrutura da passarela e liberaram a estrutura para uso normal.

