Carreta cai de ribanceira após bater na traseira de outro veículo na Anchieta, SP

Acidente ocorreu, por volta das 12h35, na pista sentido litoral. Carreta cai em ribanceira e causa congestionamento na Rodovia Anchieta em Cubatão (SP)

Artesp/Divulgação

Um carreta caiu de uma ribanceira e outra tombou na rodovia Anchieta (SP-150), na altura de Cubatão, após uma colisão traseira no início da tarde desta terça-feira (14). Segundo apurado pelo g1, um dos motoristas teve ferimentos leves e o outro não ficou ferido.

Segundo a Ecovias, concessionária que administra o trecho, o acidente ocorreu por volta das 12h35 na altura do Km 43,8, da pista sentido litoral. Equipes da empresa e Polícia Militar Rodoviária (PMRV) prestam atendimento à ocorrência.

De acordo com o apurado pelo g1, o condutor de uma das carretas alegou que, devido uma pane no sistema de freios, perdeu o controle da direção e colidiu contra a traseira da outra carreta.

Com a força do impacto, a carreta que foi atingida caiu na ribanceira, de uma altura de cerca de 40 metros. Após o acidente, a outra carreta tombou sobre a barreira de concreto.

Por causa do acidente, motoristas enfrentam 11,8 Km de congestionamento na pista sul da rodovia Anchieta do Km 32 ao Km 43,8, e do Km 2,5 ao Km 1 na interligação SPI-040. Além disso, a faixa 2 da pista sul permanece interditada.

O resgate da Ecovias atuou no socorro das vítimas, sendo que um motorista teve escoriações leves e o outro não ficou ferido.

VÍDEOS: Mais assistidos do g1 nos últimos 7 dias

valipomponi