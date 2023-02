Carreta carregada com 30 toneladas de alho tomba às margens do rio Madeira

Motorista foi levado ao Hospital com escoriações leves no corpo. Populares ajudam no recolhimento do alho. Uma carreta carregada com 30 toneladas de alho tombou às margens do rio Madeira, em Porto Velho, na manhã desta quarta-feira (8). O motorista foi levado ao Hospital, com escoriações leves no corpo.

Carreta carregada com 30 toneladas de alho tombou às margens do Madeira, em Porto Velho

Elaine Santos/Rede Amazônica

Segundo testemunhas, o caminhoneiro entrou em uma estrada que dá acesso ao ramal maravilha, há 1 km da ponte sob o rio Madeira. Ao perceber que havia entrado no local errado, tentou sair e nesse momento, acabou perdendo o controle do veículo e tombando.

Logo após cair, populares ajudaram a recolher todo o alho que ficou espalhado na beira do rio e em cima da balsa que estava atracada no local.

Populares ajudam a recolher alho que caiu após carreta tombar às margens do Madeira, em Porto Velho

Elaine Santos

Mata