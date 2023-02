carreta-carregada-com-farelo-de-amendoim-tomba-em-trevo-de-acesso-da-sp-294-a-iacri

Motorista não sofreu ferimentos no acidente que aconteceu na manhã desta terça-feira. Tráfego segue normalmente no local. Carreta tombou no trevo de acesso a Iacri nesta terça-feira

Uma carreta carregada com farelo de amendoim tombou na manhã desta terça-feira (7) na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no km 547, em Iacri (SP).

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 5h20, o motorista ao fazer o trevo sentido Iacri a Parapuã, tombou no acostamento. O caminhoneiro não ficou ferido.

Até às 9h, a carreta ainda não havia sido retirada, porém o local foi sinalizado pela concessionária e o trânsito segue fluindo normalmente.

Vito Califano