carreta-carregada-de-bobinas-de-papel-tomba-na-br-393,-em-vassouras

Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Uma carreta carregada de bobinas de papel tombou na tarde desta quinta-feira (30) na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Vassouras (RJ). O acidente aconteceu na altura do bairro Itakamosi, no km 244.

Segundo a K-Infra, concessionária que administra a rodovia, o motorista, de 45 anos, e a esposa do condutor, de 47, ficaram presos na cabine do veículo e foram resgatados por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

O casal foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado para o Hospital Universitário de Vassouras.

Procurada pelo g1, a unidade médica não havia informado o estado de saúde dos pacientes até a publicação desta reportagem.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, houve queda de rolos de papel na estrada. O tráfego no sentido Barra do Piraí foi fechado para o destombamento da carreta e a limpeza da rodovia.

A passagem de veículos ficou interditada nos dois sentidos durante o atendimento às vítimas. Por volta de 17h40, o trânsito estava fluindo no sistema pare e siga.

Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

