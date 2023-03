Carreta carregada de eletrônicos e eletrodomésticos pega fogo e fica totalmente destruída

As chamas consumiram todo o veículo e a carga na TO-126, na zona rural de São Miguel do Tocantins. Ninguém ficou ferido. Carreta destruída em incêndio na TO-126

Divulgação/CBMTO

Uma carreta carregada de eletrônicos, eletrodomésticos e roupas pegou fogo e ficou totalmente destruído na madrugada desta terça-feira (7). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhão estava passando pela TO-126, próximo a zona rural de São Miguel do Tocantins, quando o fogo começou.

Os Bombeiros informaram que percorreram cerca de 90 quilômetros da sede da 3ª Companhia, em Araguatins, até o ponto do incêndio. Por isso a equipe já encontrou a carreta completamente consumida pela chamas.

Os militares fizeram o rescaldo e deram orientações de segurança ao motorista, que não se feriu. O g1 não consegui informações do que pode ter provocado o incêndio.

Carreta destruída pelas chamas na zona rural de São Miguel do Tocantins

Divulgação/CBMTO

Vittorio Ferla