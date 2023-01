Acidente ocorreu na rodovia Humberto Pessoa, que leva ao Aeroporto Internacional Aluizio Alves, em São Gonçalo do Amarante. Motorista teve escoriações leves. Uma carreta carregada de margarina tombou na tarde desta segunda-feira (3) na rotatória do Aeroporto Internacional Aluizio Alves, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. O motorista teve escoriações leves. Só houve danos materiais.

Carreta carregada de margarina tomba em rotatória próxima a aeroporto na Grande Natal

O acidente foi registrado na rodovia Humberto Pessoa, na rotatória que liga os acessos Sul e Norte do aeroporto, próximo à comunidade Padre João Maria, em São Gonçalo do Amarante.

Moradores da região e outros condutores reclamam de um desnível na rotatória, que aumenta o risco de acidentes. O trânsito na rodovia não foi afetado porque a carreta tombou fora da pista.

